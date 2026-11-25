Décidément, l’imagination des développeurs n’a pas de limites : un projet open source, win4wine, est parvenu à remplacer l’interface de Debian 13… par celle du vénérable Windows XP.
Windows XP a beau avoir plus de 25 ans, il n’est toujours pas prêt à prendre sa retraite. Il y a un peu plus d’un mois, on apprenait que Windows 11 s’était inspiré du système pour sa barre de tâches. Un peu plus tôt cette année, un utilisateur de Reddit avait réussi à marier la célèbre colline verte de Windows XP à l’esthétique de Windows 11 pour un résultat tout simplement impressionnant. Cette fois, la nostalgie gagne aussi les amateurs d’open source.
Un développeur ressuscite explorer.exe sur Linux
Les thèmes façon Windows existent depuis bien longtemps sous Linux. Mais le développeur japonais mikuta0407 a eu une idée encore plus originale : il est parvenu à exécuter l’explorateur de fichiers de Windows XP directement dans Debian.
Comment a-t-il réussi ce tour de force ? En modifiant la version 11.0 de Wine, un logiciel Linux qui permet de faire tourner des applications Windows : 151 correctifs ont été, en tout, nécessaires. Le résultat, qui a été publié sur GitHub sous le nom de win4wine, est bluffant : on retrouve la barre des tâches du système d’antan, mais aussi son menu Démarrer et ses fenêtres.
Même les logiciels Linux se fondent dans le décor : leurs fenêtres héritent du look propre à XP, leurs icônes côtoient celles de Windows et les boutons d'agrandissement ou de réduction se comportent comme en l’an de grâce 2001. Les programmes Windows 32 et 64 bits sont également de la partie et un contributeur a même ajouté Internet Explorer 6, Windows Media Player 9 ainsi que les sons natifs du système.
Un projet expérimental qui a ses limites
On vous voit déjà venir : vous rêvez vous aussi de retrouver la fameuse colline verte sur votre écran. Sachez que la tâche est loin d’être simple et que le développeur conseille de procéder avec prudence : « (l') installation sur un système déjà en service (équipé d’un autre environnement de bureau ou d'un autre gestionnaire d’affichage, par exemple) n’a pas été testée. Il est recommandé d’utiliser une machine virtuelle ou un ordinateur de secours » peut-on notamment lire dans le fichier README.
- Système d'exploitation libre et gratuit.
- Distribution en permanente évolution.
- Convient à tous les usages.
Il vous faudra aussi une version toute neuve de Debian 13, environ 90 minutes de compilation et votre propre ISO de Windows XP Professionnel SP3 pour arriver à vos fins. À noter : seules les versions anglaises et japonaises de Windows XP ont été testées. Il n’est pas garanti qu’un XP en français puisse fonctionner.
Un autre point important : côté légal, le dépôt ne contient aucun fichier appartenant à Microsoft et ses scripts n’en téléchargent aucun. On peut notamment lire la recommandation suivante : « respectez les conditions de licence de Microsoft concernant le fichier ISO et les fichiers qui en sont extraits. »
À bon entendeur…