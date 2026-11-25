On vous voit déjà venir : vous rêvez vous aussi de retrouver la fameuse colline verte sur votre écran. Sachez que la tâche est loin d’être simple et que le développeur conseille de procéder avec prudence : « (l') installation sur un système déjà en service (équipé d’un autre environnement de bureau ou d'un autre gestionnaire d’affichage, par exemple) n’a pas été testée. Il est recommandé d’utiliser une machine virtuelle ou un ordinateur de secours » peut-on notamment lire dans le fichier README.