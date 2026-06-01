Le ticket d'entrée se paie en gigaoctets. Comptez 121 Go compressés (174 une fois décompressés) pour l'édition complète, ou une version allégée de 14 Go qui télécharge les systèmes à la demande. Le tout est l'œuvre d'un seul homme, distribué gratuitement, sans le moindre mécène à ce jour. Côté licence, le lanceur et les métadonnées relèvent d'un usage non commercial, tandis que les systèmes embarqués conservent les droits de leurs éditeurs d'origine. Une zone grise assumée, celle de l'abandonware, que le rappel à la loi sur l'émulation accompagne en général.

Au milieu des 570, des systèmes français qu'on avait rangés au grenier

Le catalogue ne se limite pas aux gloires américaines : parmi les centaines de plateformes figurent des machines européennes oubliées, jusqu'à la famille française Hector, conçue par Micronique. La France avait d'ailleurs pris date très tôt dans cette histoire, avec le Micral de la société R2E. Souvent présenté comme l'un des premiers micro-ordinateurs à microprocesseur, il sortait dès 1973, avant que la lignée de l'entreprise ne rejoigne plus tard le giron de Bull.