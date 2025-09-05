Le dépôt contient le code source complet de la version 1.1, avec ses en-têtes en majuscules, ses commentaires d’époque et même ses correctifs d’origine. On y trouve notamment des modifications apportées par John Feagans, ingénieur chez Commodore, et par un certain Bill Gates, qui avait mis la main à la pâte pour corriger le fonctionnement du garbage collector. À l’époque, chaque octet comptait, et tenir un interpréteur BASIC dans 8 Kio relevait autant de l’exploit technique que de l’artisanat logiciel.