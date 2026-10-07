Aujourd’hui, lorsque vous passez le pointeur sur l’icône d’une application ouverte dans la barre des tâches, Windows 11 affiche une miniature de chacune de ses fenêtres. Pratique avec deux ou trois éléments à l’écran, un peu moins lorsqu’une même application en accumule beaucoup.

Microsoft teste donc un nouveau réglage baptisé « Show taskbar previews as ». Il permet de choisir entre le mode « Thumbnail », utilisé actuellement, et un nouveau mode « List », qui abandonne les aperçus visuels pour n’afficher qu’une ligne par fenêtre, composée de son icône et de son titre.

Une présentation plus compacte, donc, qui permet aussi de masquer le contenu des fenêtres au survol de la barre des tâches et d’éviter quelques indiscrétions pendant un partage d’écran.

Si ce mode vous semble familier, c’est parce que Windows XP reposait déjà sur un principe proche. Lorsqu’une application occupait trop de place dans la barre des tâches, le système regroupait ses différentes fenêtres derrière un seul bouton. Un clic faisait alors apparaître la liste de leurs titres. Les aperçus sous forme de miniatures ne sont arrivés que plus tard, avec Windows Vista.