Microsoft expérimente une nouvelle option pour la barre des tâches de Windows 11. Plutôt que d’afficher les traditionnelles miniatures des fenêtres ouvertes, le système pourrait bientôt vous laisser revenir à une bonne vieille liste de titres.
Microsoft continue de retoucher la barre des tâches de Windows 11, et cette fois, l’inspiration vient de loin. Une nouvelle fonction cachée, repérée par Windows Latest dans les dernières builds Experimental, permet de remplacer les aperçus qui apparaissent au survol d’une application par une liste beaucoup plus compacte. Une présentation qui rappelle celle de Windows XP et que les plus curieux peuvent déjà activer manuellement.
La barre des tâches de Windows 11 va peut-être faire plus simple
Aujourd’hui, lorsque vous passez le pointeur sur l’icône d’une application ouverte dans la barre des tâches, Windows 11 affiche une miniature de chacune de ses fenêtres. Pratique avec deux ou trois éléments à l’écran, un peu moins lorsqu’une même application en accumule beaucoup.
Microsoft teste donc un nouveau réglage baptisé « Show taskbar previews as ». Il permet de choisir entre le mode « Thumbnail », utilisé actuellement, et un nouveau mode « List », qui abandonne les aperçus visuels pour n’afficher qu’une ligne par fenêtre, composée de son icône et de son titre.
Une présentation plus compacte, donc, qui permet aussi de masquer le contenu des fenêtres au survol de la barre des tâches et d’éviter quelques indiscrétions pendant un partage d’écran.
Si ce mode vous semble familier, c’est parce que Windows XP reposait déjà sur un principe proche. Lorsqu’une application occupait trop de place dans la barre des tâches, le système regroupait ses différentes fenêtres derrière un seul bouton. Un clic faisait alors apparaître la liste de leurs titres. Les aperçus sous forme de miniatures ne sont arrivés que plus tard, avec Windows Vista.
Comment activer dès maintenant cette nouvelle vue
Microsoft n’a pas encore officialisé cette nouvelle option, actuellement cachée dans les dernières builds Windows Insider du canal Experimental. Si vous utilisez la build 26340.9596 sur une machine de test, vous pouvez toutefois la débloquer dès maintenant à l’aide de ViveTool.
vivetool /enable /id:62932453
Après avoir redémarré le PC, rendez-vous dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches. Le nouveau menu « Show taskbar previews as » devrait apparaître et vous permettre de choisir entre « Thumbnail » pour conserver les miniatures et « List » pour passer à la liste de titres.
La fonction reste expérimentale et Microsoft ne l’a pas mentionnée dans les notes de version de la build. Son interface peut donc encore évoluer avant un éventuel déploiement auprès du grand public, voire disparaître si Microsoft décide de ne pas poursuivre l’expérience.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces