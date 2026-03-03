Un utilisateur de Reddit a réussi ce que Microsoft n'a jamais osé faire. La colline verdoyante de Windows XP vit une seconde jeunesse, et le résultat mérite vraiment qu'on s'y attarde.
La « Colline verdoyante » n'est pas qu'un fond d'écran. C'est une photographie devenue le symbole d'une génération entière d'utilisateurs. Depuis 2001, ce cliché californien signé Charles O'Rear s'impose comme l'une des images les plus vues de toute l'histoire de l'informatique. Un internaute a eu l'idée de fondre les deux univers visuels de Windows. Le résultat est aussi convaincant que surprenant.
Quand « Bliss » rencontre « Bloom »
L'auteur de la démarche se nomme Left_Hovercraft451, sur Reddit. Ce contributeur a publié début mars 2026 deux fonds d'écran inédits, disponibles en résolution 4K. Le principe est direct : la colline herbeuse et le ciel bleu de « Bliss » se mêlent à « Bloom », le fond d'écran officiel de Windows 11. Ce dernier représente une forme florale tridimensionnelle aux textures souples, conçue pour accompagner l'interface épurée de Windows 11. Les deux créations circulent désormais librement sur Reddit et les plateformes de partage de visuels, en formats adaptés aux écrans haute résolution actuels.
Ce projet dépasse le simple exercice créatif. Il pointe quelque chose que Microsoft a progressivement délaissé : la photographie brute comme ancrage visuel. « Bliss » est une vraie photo, prise sur le terrain en 1996 en Californie. « Bloom », à l'inverse, est un objet purement numérique, sculpté pour un système d'exploitation. Leur fusion n'est donc pas anodine. Elle révèle une fracture que Microsoft ne semble pas vouloir adresser : d'un côté, l'époque où un fond d'écran pouvait évoquer un lieu réel ; de l'autre, le présent des visuels synthétiques. Ce type d'initiative communautaire rappelle aussi que Microsoft n'a jamais cherché à tisser un lien visuel entre ses systèmes d'exploitation successifs. Un contributeur anonyme l'a fait en quelques heures, et c'est peut-être là l'essentiel.
