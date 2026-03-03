Ce projet dépasse le simple exercice créatif. Il pointe quelque chose que Microsoft a progressivement délaissé : la photographie brute comme ancrage visuel. « Bliss » est une vraie photo, prise sur le terrain en 1996 en Californie. « Bloom », à l'inverse, est un objet purement numérique, sculpté pour un système d'exploitation. Leur fusion n'est donc pas anodine. Elle révèle une fracture que Microsoft ne semble pas vouloir adresser : d'un côté, l'époque où un fond d'écran pouvait évoquer un lieu réel ; de l'autre, le présent des visuels synthétiques. Ce type d'initiative communautaire rappelle aussi que Microsoft n'a jamais cherché à tisser un lien visuel entre ses systèmes d'exploitation successifs. Un contributeur anonyme l'a fait en quelques heures, et c'est peut-être là l'essentiel.