Ce nouveau créneau, ouvert 24 minutes plus tôt que celui de lundi, faite suite au contretemps de la veille. La chronologie avait alors été interrompue avant même le retrait de la tour mobile, à cause d'un souci technique sur les systèmes au sol, qui servent à préparer et à lancer la fusée. Selon Arianespace, les équipes ont depuis mené les analyses et vérifications nécessaires, et l'élégante fusée comme ses satellites demeurent bien « dans des conditions stables et sécurisées », comme l'expliquait la compagnie franco-européenne il y a quelques heures. La nature exacte de ce coup d'arrêt temporaire n'a pas été précisée.