Après le report de la veille, Ariane 6 a rendez-vous ce mardi pour son dixième vol. Le décollage avec 36 satellites Amazon Leo est prévu entre 11h45 et 12h14 depuis Kourou, à suivre en direct et en vidéo.
Le lancement d'Ariane 6 et de ses 36 satellites Amazon Leo est programmé ce mardi 24 novembre 2026, entre 11h45 et 12h14 heure de Paris, depuis Kourou. Arianespace le retransmet en direct et en vidéo sur sa chaîne YouTube, et vous pouvez suivre l'événement à nos côtés ici même, au lendemain d'un report dû à un problème technique sur les installations au sol. Ce dixième vol d'Ariane 6 doit placer les satellites en orbite basse en un peu plus de deux heures.
Ariane 6 en direct, rendez-vous à 11h45
Le compte à rebours a repris ses droits pour Ariane 6. La fenêtre de tir s'ouvre à 11h45, heure de Paris, et se referme à 12h14, pour s'élancer depuis le Centre spatial guyanais, sur son pas de tir habituel, où il sera alors 7h45. Arianespace diffuse ça en direct et propose son émission Road to Space, que vous pouvez également suivre ci-dessus. Mieux vaut se connecter un peu en avance pour ne rien manquer des dernières secondes.
Ce nouveau créneau, ouvert 24 minutes plus tôt que celui de lundi, faite suite au contretemps de la veille. La chronologie avait alors été interrompue avant même le retrait de la tour mobile, à cause d'un souci technique sur les systèmes au sol, qui servent à préparer et à lancer la fusée. Selon Arianespace, les équipes ont depuis mené les analyses et vérifications nécessaires, et l'élégante fusée comme ses satellites demeurent bien « dans des conditions stables et sécurisées », comme l'expliquait la compagnie franco-européenne il y a quelques heures. La nature exacte de ce coup d'arrêt temporaire n'a pas été précisée.
Si tout se passe bien, le spectacle commencera sept secondes avant le décollage, avec l'allumage du moteur principe Vulcain 2.1, et non Vulcan, qui pourrait rappeler de mauvais souvenirs à Amazon Leo. Les quatre boosters se détacheront au bout de 2 minutes 23, puis la coiffe sera larguée à 3 minutes 12. Moins de huit minutes après le départ, l'étage supérieur et son moteur Vinci prendront le relais, avant de libérer les 36 satellites entre 1h39 et 2h04 de vol, vers 460 km d'altitude. Un dernier allumage le fera ensuite retomber vers la Terre.
Un dixième vol aux airs de revanche pour Amazon Leo
Ce lancement est tout à fait symbolique pour Arianespace, qui lui a consacré un dossier de vol en édition spéciale. Depuis son vol inaugural qui nous ramène en juillet 2024, Ariane 6 a multiplié les profils de mission, avec le satellite militaire CSO-3, la météo avec Metop-SGA1 et MTG-I2, l'observation de la Terre avec Sentinel-1D, la navigation avec Galileo, et trois vols pour Amazon Leo. VA271 doit être son dixième décollage, et le cinquième d'Arianespace en 2026.
Et pour ce rendez-vous très attendu, Ariane 6 volera en version Ariane 64, avec quatre boosters P160C. Sans changer de taille extérieure par rapport à la génération qui avait propulsé sous nos yeux les premiers satellites Amazon Leo, ils importent chacun 156 tonnes de propergol, contre 142 contre leurs prédécesseurs. Ils font ici leur deuxième sortie. Au décollage, l'ensemble pèse 900 tonnes et développe pas moins de 16 600 kN de poussée, l'équivalent d'environ 1 700 tonnes, de quoi emporter autour de 22 tonnes en orbite basse.
Du côté d'Amazon, l'attente est d'autant plus forte que la fusée américaine Vulcan a échoué le 15 novembre, emportant 40 satellites Leo avec elle. Ariane 6, elle, a déjà placé 100 satellites de la constellation en orbite sans le moindre accroc. En cas de succès, le compteur passera à 136, dans le cadre d'un contrat qui prévoit, après sa prolongation récente, désormais 24 lancements. Amazon fera ensuite grimper les nouveaux venus entre 590 et 630 km d'altitude.