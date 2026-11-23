GrapheneOS affirme que Google ferait pression sur les constructeurs de smartphones pour les dissuader de collaborer avec lui, en s'appuyant sur leurs contrats de licence. Le projet dénonce des pratiques anticoncurrentielles et souhaite alerter le département américain de la Justice.
Alors que son partenariat avec Motorola devait lui permettre de s'affranchir de sa dépendance aux Pixel, GrapheneOS hausse le ton et accuse Google de vouloir lui barrer la route. Dans une série de publications sur X les 19 et 20 novembre denrier, le projet spécialisé dans la sécurité et la confidentialité d'Android dénonce des pressions sur les fabricants, destinées selon lui à les décourager de travailler avec ses équipes et à freiner l'essor des versions indépendantes du système d’exploitation mobile. Des accusations de pratiques anticoncurrentielles que GrapheneOS souhaite désormais porter devant la justice américaine.
Des licences Google utilisées pour faire pression sur les fabricants ?
Si Android est un système d'exploitation open source que les constructeurs peuvent librement adapter, les applications et services propriétaires de Google obéissent à d'autres règles. Pour préinstaller le Play Store et les autres composants de Google Mobile Services (GMS), les fabricants doivent en effet conclure des accords de licence avec la firme de Mountain View et respecter ses exigences. Une dépendance commerciale quasi incontournable, dans la mesure où vendre des smartphones Android sans le Play Store constitue aujourd'hui un pari risqué.
Or, selon GrapheneOS, Google aurait contacté à plusieurs reprises des fabricants pour les interroger sur leurs liens avec le projet, avant de brandir ces fameuses conditions de licences GMS pour les dissuader de poursuivre toute collaboration. Une façon, selon ses développeurs, d'entraver son développement au-delà des Pixel, alors que son partenariat avec Motorola doit justement lui permettre de prendre en charge les smartphones d'un autre constructeur.
Outre les licences, c'est aussi la liberté d'installer un autre système sur son smartphone qui serait menacée. GrapheneOS accuse Google de pousser ses partenaires à renoncer au déverrouillage du bootloader, indispensable pour remplacer le système d'origine, et craint que les Pixel finissent par suivre le même chemin. Le projet reproche aussi à la firme de réserver une part croissante des nouveautés et mises à jour d'Android à ses propres appareils, au détriment des autres constructeurs et des développeurs indépendants. Deux évolutions qui pourraient compromettre l'avenir des versions alternatives du système.
Des sanctions européennes pour avoir entravé les alternatives à Android
Les inquiétudes de GrapheneOS portent aussi sur Play Integrity, une API proposée par Google aux développeurs pour vérifier l'intégrité des appareils et lutter contre la fraude. Selon le niveau de contrôle exigé par les développeurs d'applications, cette vérification peut nécessiter une certification Google dont GrapheneOS ne bénéficie pas, au risque de voir des applications bancaires refuser de fonctionner sur des smartphones pourtant dotés de solides protections de sécurité. Le projet y voit, là encore, un moyen supplémentaire de favoriser les versions d'Android approuvées par Google et plaide plutôt pour le recours à l'attestation matérielle, qui permet de contrôler l'intégrité des appareils sans imposer cette certification.
Pour rappel, les contrats liant Google aux fabricants lui ont déjà valu de sérieux démêlés judiciaires. En 2018, la Commission européenne avait infligé à l'entreprise une amende de plus de 4 milliards d'euros pour abus de position dominante dans l'écosystème Android, une sanction confirmée le 2 juillet 2026 par la Cour de justice de l'Union européenne, à hauteur de 4,125 milliards d'euros.
Parmi les pratiques sanctionnées figuraient des accords dits « antifragmentation », qui conditionnaient l'accès aux licences de certaines applications Google à l'engagement des fabricants de ne pas commercialiser d'appareils équipés de versions d'Android non approuvées par la firme. La justice européenne avait ainsi reconnu que ces accords entravaient la concurrence et le développement des systèmes alternatifs.
GrapheneOS souhaite à présent porter les pressions dénoncées devant le département américain de la Justice (DoJ), estimant que Google poursuit des pratiques anticoncurrentielles déjà sanctionnées en Europe. Le projet n'a toutefois rendu publics ni les échanges incriminés ni l'identité des fabricants qui auraient subi ces pressions.