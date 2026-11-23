Si Android est un système d'exploitation open source que les constructeurs peuvent librement adapter, les applications et services propriétaires de Google obéissent à d'autres règles. Pour préinstaller le Play Store et les autres composants de Google Mobile Services (GMS), les fabricants doivent en effet conclure des accords de licence avec la firme de Mountain View et respecter ses exigences. Une dépendance commerciale quasi incontournable, dans la mesure où vendre des smartphones Android sans le Play Store constitue aujourd'hui un pari risqué.

Or, selon GrapheneOS, Google aurait contacté à plusieurs reprises des fabricants pour les interroger sur leurs liens avec le projet, avant de brandir ces fameuses conditions de licences GMS pour les dissuader de poursuivre toute collaboration. Une façon, selon ses développeurs, d'entraver son développement au-delà des Pixel, alors que son partenariat avec Motorola doit justement lui permettre de prendre en charge les smartphones d'un autre constructeur.

Outre les licences, c'est aussi la liberté d'installer un autre système sur son smartphone qui serait menacée. GrapheneOS accuse Google de pousser ses partenaires à renoncer au déverrouillage du bootloader, indispensable pour remplacer le système d'origine, et craint que les Pixel finissent par suivre le même chemin. Le projet reproche aussi à la firme de réserver une part croissante des nouveautés et mises à jour d'Android à ses propres appareils, au détriment des autres constructeurs et des développeurs indépendants. Deux évolutions qui pourraient compromettre l'avenir des versions alternatives du système.