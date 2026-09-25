Voici le prochain smartphone de Motorola qui sera compatible avec GrapheneOS

L'équipe de GrapheneOS a précédemment partagé ses critères matériels , lesquels incluent une protection de la mémoire par MTE, un élément sécurisé dédié au chiffrement, et plusieurs années de mises à jour garanties. La MTE repère certaines corruptions de mémoire avant qu'un logiciel malveillant ne puisse les exploiter. L'élément sécurisé, lui, limite le nombre de tentatives de déverrouillage pour rendre une attaque par force brute longue et coûteuse. Le Signature 27 remplit ces conditions et y ajoute sa promesse de sept ans de suivi logiciel.