Voici le prochain smartphone de Motorola qui sera compatible avec GrapheneOS

Le compte GrapheneOS a confirmé sur X que le Motorola Signature 27 sera le premier smartphone hors gamme Pixel pris en charge par le système. Cette confirmation répond à une question restée en suspens depuis plusieurs mois.
Nous connaissions déjà le calendrier, la tranche de prix et les critères techniques de ces futurs Motorola compatibles. On a maintenant une idée précise du premier modèle.
Un modèle confirmé, un calendrier à préciser
En répondant à un internaute sur X, l'équipe développant GrapheneOS a confirmé que son OS mobile sécurisé serait bel et bien compatible avec le Motorola SIgnature 27. Aucune date précise n'a toutefois été partagée. Nous savions déjà que ces premiers modèles Motorola compatibles étaient attendus dans le courant de l'année prochaine. Ils seront par ailleurs facturés plus cher qu'un Pixel aux performances équivalentes. Le Signature 27, dévoilé le 22 septembre, est équipé d'un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Le premier Motorola Signature avait été lancé le 7 janvier 2026 au CES, avant sa commercialisation fin janvier à partir de 999 euros. Le Signature 27 arrive donc environ huit mois plus tard. La prochaine génération de Motorola Razr pourrait également être compatible. La série Razr 2025 avait été lancée le 24 avril 2025, et un an plus tard, Motorola confirmait un lancement le 29 avril pour la famille Razr 2026. GrapheneOS pourrait peut-être donc s'inviter sur cette gamme au printemps prochain.
L'équipe de GrapheneOS a précédemment partagé ses critères matériels , lesquels incluent une protection de la mémoire par MTE, un élément sécurisé dédié au chiffrement, et plusieurs années de mises à jour garanties. La MTE repère certaines corruptions de mémoire avant qu'un logiciel malveillant ne puisse les exploiter. L'élément sécurisé, lui, limite le nombre de tentatives de déverrouillage pour rendre une attaque par force brute longue et coûteuse. Le Signature 27 remplit ces conditions et y ajoute sa promesse de sept ans de suivi logiciel.
On ignore en revanche si Motorola ira jusqu'à proposer la vente d'un smartphone livré avec le système déjà installé. Le compte du projet a indiqué qu'une telle offre est envisagée, sans toutefois préciser si cela concerne précisément le Signature 27. Sans trop s'avancer pour l'instant, on imagine simplement que GrapheneOS proposera une installation en quelques clics via son Web Installer comme pour les Pixels.