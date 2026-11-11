Foire aux questions

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Qu’est-ce que l’assemblage robotisé « en orbite » et en quoi est-ce différent d’un simple déploiement ?

L’assemblage robotisé en orbite consiste à construire une structure pièce par pièce une fois dans l’espace, à partir d’éléments séparés (tubes, joints, segments). C’est différent d’un mécanisme déployable, où l’objet est lancé déjà formé mais replié, puis s’ouvre grâce à des charnières, des câbles ou des systèmes élastiques. L’assemblage permet en théorie des structures plus grandes et plus modulaires, car on n’est plus limité par la taille de la coiffe du lanceur et par les contraintes mécaniques du repliement. En contrepartie, il exige une robotique plus fine (alignement, verrouillage, tolérances) et une capacité à gérer des imprévus sans intervention humaine directe.

Pourquoi la « capacité d’emport » d’un lanceur devient-elle un verrou pour les grandes structures spatiales ?

La capacité d’emport désigne ce qu’une fusée peut transporter en masse, mais aussi en volume, notamment à cause de la taille de la coiffe qui enferme la charge utile. Même si un lanceur peut soulever lourd, il ne peut pas embarquer un objet trop encombrant ou fragile sans le plier, le segmenter, ou le renforcer (ce qui ajoute du poids). Les grandes antennes, miroirs de télescopes ou panneaux solaires sont vite pénalisés par ces contraintes géométriques et mécaniques. L’approche “en kit” vise à contourner ce plafond en lançant des pièces standardisées, puis en reconstituant la structure une fois en orbite.

Pourquoi le pilotage d’un robot en orbite se fait-il par fenêtres courtes de communication, et qu’est-ce que ça change pour l’autonomie ?

En orbite basse, un véhicule n’est visible depuis une station sol que durant des passages brefs, ce qui limite la durée des liaisons radio à quelques minutes par orbite. La bande passante et la latence peuvent aussi restreindre le télépilotage fin, surtout si l’on dépend d’images et de retours capteurs pour décider des gestes. Cela pousse à travailler en « commandes différées » : on envoie un plan d’action, on récupère des données, puis on corrige au passage suivant. Plus les tâches d’assemblage sont complexes, plus l’autonomie embarquée (détection d’erreurs, ajustements, contrôle de force) devient déterminante pour éviter un cycle lent d’essais/erreurs depuis le sol.