La fusée allemande Spectrum de la start-up Isar Aerospace accélère la cadence. Son troisième vol pourrait avoir lieu dès la fin du mois, un signal fort pour la souveraineté spatiale européenne.
En mars 2025, Spectrum réalisait son tout premier vol depuis Andøya, en Norvège. Si celui-ci s’est soldé par un échec, Isar Aerospace a vite souhaité remettre le pied à l’étrier. Après plusieurs reports, la société a retenté sa chance le 5 septembre dernier.
Et cette fois, tout s’était déroulé comme prévu : la fusée a atteint l’orbite et largué ses charges utiles. Une première pour une entreprise privée depuis l’Europe continentale, qu’elle compte réitérer très rapidement, révèle European Spaceflight.
Une fenêtre de tir approche
En effet, le troisième vol de Spectrum pourrait avoir lieu dès le 26 novembre. Un avis aérien publié le 28 octobre par Avinor, l’organisme norvégien de navigation aérienne, indique qu’une fenêtre de tir s’ouvre ce jour-là depuis Andøya, et reste valable jusqu’au 17 février 2027.
Ainsi, les tentatives seront possibles chaque soir entre 20h00 et 21h30. Si Isar Aerospace n’a pas encore communiqué de date précise, la fusée, elle, est en phase d’assemblage final, a fait savoir Daniel Metzler, son P.-D.G. Mais elle doit encore passer des tests avant de prendre la direction du pays nordique.
Pour ce qui est de la charge utile, on sait pour l’instant que le satellite AT-Astra de l’autrichien R-Space sera du voyage. Celui-ci embarquera les démonstrateurs technologiques de trois firmes européennes. Pour rappel, Spectrum est un lanceur à deux étages de 28 mètres de hauteur, pouvant placer jusqu’à 1 000 kilogrammes en orbite basse, ou 700 kg en orbite héliosynchrone. Il est donc idéal pour les petits et moyens satellites.
L'Europe accélère
Spectrum n’est pas la seule fusée privée européenne, bien qu’elle soit, à ce jour, la seule à avoir atteint l’espace. D’autres acteurs sont aussi sur le qui-vive, et l’European Launcher Challenge, lancé en août par l’Agence spatiale européenne (ESA), doit les galvaniser.
Celui-ci octroie à Isar Aerospace, ainsi qu’à l’allemande RFA et l’espagnole PLD Space, 540 millions d’euros pour accélérer le développement de leurs lanceurs respectifs. Ces dernières se préparent chacune pour un vol inaugural dès l’année prochaine. À noter que la française MaiaSpace pourrait bientôt les rejoindre.
L’enjeu est plus que jamais crucial pour le Vieux Continent qui, s’il peut s’appuyer sur Ariane 6 et Vega-C, a besoin de multiplier ses acteurs pour ne plus dépendre de puissances tierces.