Pour ce qui est de la charge utile, on sait pour l’instant que le satellite AT-Astra de l’autrichien R-Space sera du voyage. Celui-ci embarquera les démonstrateurs technologiques de trois firmes européennes. Pour rappel, Spectrum est un lanceur à deux étages de 28 mètres de hauteur, pouvant placer jusqu’à 1 000 kilogrammes en orbite basse, ou 700 kg en orbite héliosynchrone. Il est donc idéal pour les petits et moyens satellites.