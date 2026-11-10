Elle devait décoller cette année depuis l’Écosse, mais il faudra finalement patienter. La fusée allemande RFA One ne s’envolera pas avant l’année prochaine. Elle n’en reste pas moins très prometteuse.
Basée comme son nom l’indique à Augsbourg, en Allemagne, Rocket Factory Augsburg (RFA) fait partie des jeunes pousses qui veulent offrir à l’Europe un accès souverain à l’espace. Son pari : un petit lanceur, RFA One, conçu pour envoyer des satellites en orbite à moindre coût.
Et l’entreprise, détenue à 65,1 % par le groupe spatial OHB, n’est pas seule sur ce terrain. Sa compatriote Isar Aerospace a franchi le cap début septembre, en devenant la première une fusée privée à rejoindre l’orbite depuis l’Europe continentale. RFA, elle, va devoir s’armer un peu plus de patience, révèle European Spaceflight.
Le calendrier a glissé
En effet, la start-up vise désormais 2027 pour le vol inaugural de son fleuron. Tout semblait pourtant bien engagé pour 2026 : en mars, RFA annonçait avoir livré les deux premiers étages à SaxaVord, dans les îles Shetland, au nord de l’Écosse. La fusée était même assemblée sur son pas de tir en juillet, prête pour un essai d’allumage du premier étage.
Mais un problème est survenu pendant les tests, poussant la firme à revoir ses plans. Si en août, Marco Fucks, P.-D.G d’OHB, assurait encore que le premier vol restait prévu « plus tard cette année », force est de constater que cette deadline ne sera pas tenue.
Haute de 30 mètres, RFA One compte trois étages, dont le premier est voué à devenir réutilisable. Elle sera en mesure d’emporter jusqu’à 1 300 kilogrammes de charge utile en orbite héliosynchrone, ou orbite polaire basse, très prisée pour l’observation de la Terre. Et pour tenir les coûts, RFA a fait des choix audacieux. Sa fusée dispose, par exemple, de réservoirs en inox issus de l’industrie des boissons et de pièces issues de l’automobile et de l’énergie, produites en grande série.
Espoir intact pour le spatial européen
RFA One compte parmi les trois fusées sélectionnées dans le cadre de l’European Launcher Challenge de l’Agence spatiale européenne (ESA). Signé en août, il doit accorder plus de 540 millions d’euros à l’entreprise allemande, ainsi qu’à Isar Aerospace et l’espagnole PLD Space pour accélérer le développement de leurs lanceurs respectifs. Objectif : moins dépendre des États-Unis et surtout, d’une certaine SpaceX.
D’ailleurs, PLD vise aussi un vol inaugural en 2027 pour sa fusée moyenne Miura 5. Celui-ci aura lieu depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française.