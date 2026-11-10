Haute de 30 mètres, RFA One compte trois étages, dont le premier est voué à devenir réutilisable. Elle sera en mesure d’emporter jusqu’à 1 300 kilogrammes de charge utile en orbite héliosynchrone, ou orbite polaire basse, très prisée pour l’observation de la Terre. Et pour tenir les coûts, RFA a fait des choix audacieux. Sa fusée dispose, par exemple, de réservoirs en inox issus de l’industrie des boissons et de pièces issues de l’automobile et de l’énergie, produites en grande série.