Au milieu d’une visioconférence sur Google Meet, vous demandez à Claude de dessiner le planning du projet dont vous discutez avec vos collègues, et l’assistant d’Anthropic le construit sous vos yeux avant la fin de l’appel.
Anthropic a présenté Claude Meetings. Avec cette fonction, son IA entre dans vos réunions vidéo en tant que participant visible. Claude suit la conversation et commence à travailler sur les tâches évoquées en même temps que vous parlez. Le service ouvre en bêta pour les abonnements Team et Enterprise, et uniquement sur Google Meet, car Microsoft Teams et Zoom ne sont pas compatibles au lancement. Claude débarque ainsi dans l’outil de visioconférence de Google, où Gemini prend vos notes en français pendant vos appels.
Claude rédige vos plans d’action pendant l’appel
Impossible de faire entrer l’assistant en douce. « Claude se signale en tant que participant et publie un avis dans le chat de la réunion », précise Anthropic. Et si vous recevez des invités extérieurs à votre entreprise, Claude ne rejoint l’appel qu’avec l’accord d’un administrateur.
Une fois dans la réunion, Claude prend des notes et répond dans le chat aux questions des participants. Il va aussi chercher des chiffres dans les applications connectées à votre compte, rédige des plans et établit des échéances. Quand la discussion porte sur l’organisation d’un projet, vous pouvez lui confier un tableau blanc partagé, Claude Whiteboards, disponible en bêta pour tous les abonnements payants. Claude le remplit au fil de la conversation, et il suffit de lui demander à voix haute de regrouper les idées par thème ou de signaler les étapes oubliées.
Après l’appel, vous retrouvez sur claude.ai les notes et les documents produits par l’assistant. Chez Anthropic, Claude assiste à presque toutes les réunions internes depuis environ deux mois, selon Nicholas Lin, responsable produit chargé du travail de bureau.
- Excellente compréhension des consignes complexes
- Très bon niveau en rédaction
- Analyse de longs documents efficace
Anthropic concurrence Copilot et Gemini jusque dans Google Meet
Les assistants de réunion ne manquent pas. Dans Teams, Microsoft réserve aux abonnés de Microsoft 365 Copilot son agent Facilitator. Il prend les notes de toute l’équipe et répond dans le chat aux questions restées en suspens. Chez Google, Gemini vous envoie le compte rendu de vos réunions Meet et prévient chaque participant dès qu’il commence à écrire. Anthropic promet d’aller plus loin, en faisant passer votre équipe de la discussion à l’exécution sans attendre que la réunion se termine.
Pour garder vos documents dans Claude, Anthropic a sorti en même temps Claude Sheets, en bêta pour tous les abonnements payants. Avec ce tableur, Claude met en place vos budgets et vos tableaux de suivi, que votre équipe peut ensuite modifier à plusieurs et exporter vers Excel. Nicholas Lin reconnaît une version assez basique, peu adaptée aux modèles financiers complexes. Anthropic a enfin ouvert à tous Claude Data, l’ancien Claude Dashboards, qui récupère les données de vos logiciels de gestion de la relation client pour les transformer en tableaux de bord.
Anthropic ne prétend pas pour autant chasser Excel ou Google Sheets de votre entreprise. « Je pense que les produits de Microsoft et de Google gardent leur utilité, selon les moments et les besoins », souligne Nicholas Lin.