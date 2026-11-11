Impossible de faire entrer l’assistant en douce. « Claude se signale en tant que participant et publie un avis dans le chat de la réunion », précise Anthropic. Et si vous recevez des invités extérieurs à votre entreprise, Claude ne rejoint l’appel qu’avec l’accord d’un administrateur.

Une fois dans la réunion, Claude prend des notes et répond dans le chat aux questions des participants. Il va aussi chercher des chiffres dans les applications connectées à votre compte, rédige des plans et établit des échéances. Quand la discussion porte sur l’organisation d’un projet, vous pouvez lui confier un tableau blanc partagé, Claude Whiteboards, disponible en bêta pour tous les abonnements payants. Claude le remplit au fil de la conversation, et il suffit de lui demander à voix haute de regrouper les idées par thème ou de signaler les étapes oubliées.

Après l’appel, vous retrouvez sur claude.ai les notes et les documents produits par l’assistant. Chez Anthropic, Claude assiste à presque toutes les réunions internes depuis environ deux mois, selon Nicholas Lin, responsable produit chargé du travail de bureau.