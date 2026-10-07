Pour installer Claude for Google Workspace™, il suffit d’ouvrir un document (Docs, par exemple), de cliquer sur le bouton « Extensions » visible dans le menu puis sur « Modules complémentaires » > « Télécharger des modules complémentaires » et de taper « Claude » dans la barre de recherche qui apparaît à l’écran. Il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton « Installer » et à retrouver, par la suite, l’outil dans votre liste d’extensions.