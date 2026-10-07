Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Claude : une toute nouvelle extension permet d’utiliser toute la puissance de cette IA au sein de Google Docs, Sheets et Slides.
Décidément, Anthropic est bien occupé ces dernières semaines : le créateur de l’intelligence artificielle Claude, qui prépare toujours son entrée en Bourse, ne cesse de monter en puissance depuis le lancement de son modèle Fable 5 en juin dernier. Il a depuis déployé deux autres moutures, Opus 5.5 et Sonnet 5.5, et vient de frapper un grand coup en débarquant au sein des documents Google. On fait le point.
Claude dévoile une extension pour Google Docs, Sheets et Slides
Dans un récent article de blog, Anthropic a dévoilé une toute nouvelle extension, nommée Claude for Google Workspace™. L’outil, intégré dans la suite bureautique de Google, peut notamment « lire le document, la feuille de calcul ou la présentation que vous avez ouvert, identifier le texte, les cellules ou les diapositives que vous avez sélectionnés, et apporter des modifications directement dans le fichier. »
Pour installer Claude for Google Workspace™, il suffit d’ouvrir un document (Docs, par exemple), de cliquer sur le bouton « Extensions » visible dans le menu puis sur « Modules complémentaires » > « Télécharger des modules complémentaires » et de taper « Claude » dans la barre de recherche qui apparaît à l’écran. Il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton « Installer » et à retrouver, par la suite, l’outil dans votre liste d’extensions.
Comment fonctionne Claude for Google Workspace™ ?
Une fois le module activé, un panneau latéral sera disponible sur la droite de votre écran, à côté du document sur lequel vous travaillez. Vous pourrez, par exemple, sélectionner du texte ou une cellule et corriger des phrases, demander la rédaction de formules, créer des diapositives et bien plus encore. La liste complète des options est disponible dans l'annonce .
Pour éviter les mauvaises surprises, un mode « Demander avant de modifier » est activé par défaut. Les plus téméraires pourront s’en passer en basculant vers le mode « Tout accepter ». Toutefois, on vous conseille, par prudence, de vous en tenir au premier réglage.
- Excellente compréhension des consignes complexes
- Très bon niveau en rédaction
- Analyse de longs documents efficace
Anthropic précise également que « lorsque vous êtes connecté à votre compte Claude, la barre latérale affiche les mêmes modèles, connecteurs et compétences que ceux que vous utilisez dans Claude. » Les professionnels seront ravis de savoir que les API de conformité, les clés de chiffrement gérées par le client (CMEK) et l’exportation d’audit OpenTelemetry sont bien pris en charge par l’extension.
Pour le moment, ce nouvel outil est disponible en bêta publique et réservé uniquement aux abonnés payants. Il devrait concurrencer Gemini qui est, rappelons-le, intégré nativement à Workspace. Reste à voir si Claude for Google Workspace™ parviendra à détrôner l’IA de Google au sein de sa propre suite bureautique.