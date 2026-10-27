Avec son CineBeam HU925V, LG ne mise pas uniquement sur l'image. Ce vidéoprojecteur 4K à ultra-courte focale et triple laser intègre Dolby Atmos FlexConnect, une technologie capable d'adapter le son à l'emplacement des enceintes sans fil. À condition, toutefois, d'investir dans les modèles compatibles de la marque.
Déjà commercialisé en Corée du Sud, le CineBeam HU925V doit arriver au Japon à partir de fin octobre, pour un prix estimé à 616 000 yens, soit environ 3 500 euros. Son principal atout réside dans sa capacité à devenir le centre d'une installation home cinéma sans fil, sans nécessiter d'amplificateur AV.
Dolby Atmos FlexConnect : des enceintes sans placement imposé
Avec Dolby Atmos FlexConnect, le vidéoprojecteur peut coordonner jusqu'à quatre éléments compatibles de la gamme LG Sound Suite. Le système détecte leur position et adapte la restitution sonore à la configuration de la pièce, sans imposer leur disposition traditionnelle autour du spectateur.
Plusieurs associations sont possibles, notamment quatre enceintes M5 ou M7, ou trois enceintes de la série M accompagnées du caisson W7. L'installation nécessite au minimum deux M5 ou une M7, un réseau Wi-Fi et l'application LG ThinQ.
Le HU925V possède également ses propres haut-parleurs stéréo, mais LG ne précise pas s'ils participent à la restitution multicanale. FlexConnect reste par ailleurs indisponible lorsque le projecteur est installé au plafond ou en rétroprojection.
Une image 4K triple laser, avec 3 000 lumens ANSI
Côté image, le HU925V associe une puce DLP de 0,47 pouce à une source lumineuse triple laser RGB. Il affiche une image 4K par décalage de pixels, avec une couverture annoncée de 94 % du DCI-P3.
Son ultra-courte focale permet d'obtenir une image de 90 pouces à 5,6 cm du mur, de 100 pouces à 9,8 cm et de 120 pouces à 18,3 cm. LG annonce également une durée de vie de 20 000 heures pour la source lumineuse.
La luminosité atteint 3 000 lumens ANSI, contre 3 700 pour le HU915QE de 2022. Le constructeur proposait toutefois une autre variante, le HU915QB, déjà annoncée à 3 000 lumens ANSI. Le projecteur embarque par ailleurs le processeur α8 AI 4K Gen3, webOS 26 et trois ports HDMI, dont un compatible eARC.
Un home cinéma sans fil qui a un coût
Le HU925V est affiché à 4 799,99 dollars canadiens, mais LG n'a communiqué ni prix ni date de disponibilité pour la France. Il devra notamment se faire une place face aux vidéoprojecteurs triple laser à ultra-courte focale de XGIMI, Hisense et AWOL Vision.
À ce tarif déjà élevé s'ajoute celui des enceintes nécessaires pour profiter de FlexConnect. En Europe, LG annonce les M5 à 249 euros l'unité, les M7 à 399 euros et le caisson W7 à 599 euros.
L'installation minimale revient donc à 399 euros avec une seule M7, ou à 498 euros avec deux M5. Pour un ensemble comprenant trois M5 et le caisson W7, il faut compter 1 346 euros supplémentaires, aux prix publics italiens.
FlexConnect promet ainsi de rendre le home cinéma multicanal plus simple à installer, sans pour autant le rendre plus abordable. Reste à voir si ses performances acoustiques justifient cet investissement face à une barre de son haut de gamme ou à une installation traditionnelle.