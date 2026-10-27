Côté image, le HU925V associe une puce DLP de 0,47 pouce à une source lumineuse triple laser RGB. Il affiche une image 4K par décalage de pixels, avec une couverture annoncée de 94 % du DCI-P3.



Son ultra-courte focale permet d'obtenir une image de 90 pouces à 5,6 cm du mur, de 100 pouces à 9,8 cm et de 120 pouces à 18,3 cm. LG annonce également une durée de vie de 20 000 heures pour la source lumineuse.



La luminosité atteint 3 000 lumens ANSI, contre 3 700 pour le HU915QE de 2022. Le constructeur proposait toutefois une autre variante, le HU915QB, déjà annoncée à 3 000 lumens ANSI. Le projecteur embarque par ailleurs le processeur α8 AI 4K Gen3, webOS 26 et trois ports HDMI, dont un compatible eARC.