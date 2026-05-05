Le modèle le plus intéressant est sans doute le Xgimi Mira 4K Pro, un vidéoprojecteur ultra courte focale pensé comme une alternative au téléviseur. Grâce à son ratio de projection de 0,175:1, il peut afficher une image de 100 pouces en étant placé à moins de 20 cm du mur. Un format toujours séduisant pour les salons, puisqu’il permet de profiter d’une très grande diagonale sans installation complexe au plafond ou au fond de la pièce.