XGIMI accélère nettement sur le marché des vidéoprojecteurs 4K. Après avoir attiré l’attention avec ses modèles les plus ambitieux, la marque chinoise prépare une offensive plus large, avec plusieurs références destinées aussi bien aux amateurs de très grandes images qu’aux utilisateurs en quête d’un projecteur plus polyvalent pour le salon.
Alors que la campagne Kickstarter pour la série Titan Noir atteint presque les 10 millions d'euros récoltés, XGIMI lance une nouvelle offensive sur le marché chinois avec plusieurs vidéoprojecteurs qui pourraient arriver en Europe dans le courant de l'année.
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Un Mira 4K Pro qui veut démocratiser l’ultra courte focale
Le modèle le plus intéressant est sans doute le Xgimi Mira 4K Pro, un vidéoprojecteur ultra courte focale pensé comme une alternative au téléviseur. Grâce à son ratio de projection de 0,175:1, il peut afficher une image de 100 pouces en étant placé à moins de 20 cm du mur. Un format toujours séduisant pour les salons, puisqu’il permet de profiter d’une très grande diagonale sans installation complexe au plafond ou au fond de la pièce.
XGIMI décline ce Mira 4K en deux versions. Le modèle standard annonce 2 000 lumens ISO, tandis que le Mira 4K Pro grimpe à 3 000 lumens ISO. C’est essentiellement cette différence de luminosité qui distingue les deux appareils. Sur le papier, le Pro semble donc mieux armé pour un usage en pièce de vie, même si un écran technique adapté restera vivement recommandé pour obtenir de meilleurs contrastes.
La fiche technique coche pas mal de cases : affichage 4K UHD via technologie DLP, couverture annoncée de 110 % du BT.2020, compatibilité HDR10+, correction automatique du trapèze, AirPlay 2, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 et système audio Harman Kardon 2.1 de 36 W compatible Dolby Audio et DTS:X. XGIMI n'oublie pas le gaming avec le support du VRR, de l’ALLM et une latence annoncée à 1 ms.
L’autre particularité du Mira 4K tient à son approche lifestyle. Avec sa fonction Light & Shadow Gallery, le projecteur peut afficher des visuels décoratifs lorsqu’il n’est pas utilisé. L’idée rappelle forcément le mode Art des téléviseurs Samsung The Frame : transformer un appareil éteint en élément de décoration plutôt qu’en simple bloc technique posé sur un meuble.
Des RS30 plus lumineux, mais encore loin de l’Europe
XGIMI ne s’arrête pas à l’ultra courte focale. La marque élargit aussi sa famille RS30, connue à l’international sous l’appellation Horizon 20, avec plusieurs déclinaisons : RS30 Pro, RS30 Pro Max, RS30 Ultra et RS30 Ultra Max. Ici, l’objectif semble clair : proposer des projecteurs longue focale 4K toujours plus lumineux, avec des niveaux annoncés allant de 3 600 à 6 800 lumens ISO selon les versions.
Ces modèles misent également sur une fiche technique très complète : support intégré orientable, autofocus, correction trapézoïdale, Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, compatibilité AMD FreeSync, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et système audio Harman Kardon. Une orientation très premium, qui vise autant le home cinéma que le jeu vidéo sur très grand écran.
L'inconnue reste évidemment la disponibilité hors de Chine. Les tarifs locaux sont particulièrement agressifs, avec un Mira 4K Pro annoncé autour de 1 070 € (après conversion) et des RS30 positionnés eux aussi à des prix très compétitifs. Mais ces montants ne préjugent en rien des prix européens, qui intégreront taxes, distribution, SAV et éventuelles adaptations réglementaires.