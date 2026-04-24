Difficile de ne pas voir dans cette série TITAN Noir une évolution logique de ce que nous avions pu observer lors de la démonstration du Titan Noir Max. Sur le terrain, le gain en contraste n’avait rien d’un simple argument marketing. Sans transformer radicalement l’image, il apportait une profondeur supplémentaire, notamment sur les scènes sombres, avec des détails mieux préservés là où le Titan montrait plus rapidement ses limites.



C’est précisément dans cette direction que XGIMI semble vouloir aller aujourd’hui avec des choix techniques qui rapprochent ces modèles des attentes d’une installation home cinéma plus exigeante. Cette montée en gamme s’accompagne forcément de compromis, comme on a déjà pu le constater avec l’architecture retenue sur le Titan Noir Max. Et si la proposition est séduisante sur le papier comme en démonstration, nous ne manquerons pas de passer plus de temps avec ce vidéoprojecteur lors d'un test prochain.