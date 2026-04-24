Quelques semaines après une première démonstration du Titan Noir Max, XGIMI passe à la vitesse supérieure. Le constructeur officialise désormais le lancement de sa nouvelle gamme de vidéoprojecteurs 4K, la série TITAN Noir, à travers une campagne Kickstarter. Un choix loin d’être anodin, qui accompagne une montée en gamme assumée.
Avec cette nouvelle série de vidéoprojecteurs, XGIMI ne cherche plus simplement à améliorer ses modèles existants. La marque veut clairement s’imposer sur le terrain du home cinéma haut de gamme, avec des produits pensés pour des installations plus ambitieuses et un public plus exigeant.
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Une campagne Kickstarter pour créer l’événement
Pour accompagner ce lancement, XGIMI mise sur une stratégie agressive, en proposant ses trois modèles, TITAN Noir, Pro et Max, à des tarifs de précommande nettement inférieurs aux prix publics annoncés. Une stratégie qui n'est pas sans rappeler récemment celle d'AWOL Vision avec son Aetherion Max, et surtout une manière efficace de générer de l’attention et d’accélérer l’adoption, tout en testant l’intérêt du marché à grande échelle.
Pour cause, les tarifs sont particulièrement alléchants :
- TITAN Noir Max : 2 999 $ (au lieu de 5 999 $)
- TITAN Noir Pro : 2 699 $ (au lieu de 4 999 $)
- TITAN Noir : 2 499 $ (au lieu de 3 999 $)
XGIMI ne s’arrête pas là. La marque prend également en charge les frais de livraison vers plusieurs régions, dont l’Europe, et évoque même la prise en charge des frais de douane. Un point loin d’être anecdotique, qui permet de mieux anticiper le coût réel pour les acheteurs et renforce l’attractivité globale de l’offre.
Autre élément intéressant, la campagne s’inscrit dans un calendrier déjà bien défini. Après une phase de réservation préalable, le financement participatif est ouvert jusqu’au 9 juin, avec des premières livraisons annoncées dès la mi-juin. Une temporalité particulièrement courte pour Kickstarter, qui rapproche davantage cette opération d’une précommande que d’un financement classique.
En parallèle, XGIMI accompagne ce lancement avec plusieurs accessoires, dont son écran motorisé Ascend de 100 pouces, avec barre de son Harman Kardon intégrée (170 W avec Dolby Atmos) et différents supports (plafond ou sol), afin de proposer une solution complète pour l’installation.
Une fiche technique qui vise clairement le haut du panier
Avec la série TITAN Noir, XGIMI aligne une proposition particulièrement ambitieuse. Le Titan Noir Max, modèle le plus avancé que nous avions eu l'occasion de voir en démonstration il y a peu, concentre à lui seul les intentions de la marque. XGIMI annonce en effet une luminosité pouvant atteindre 7000 lumens ISO, un contraste natif de 10 000:1, un moteur triple laser RGB, une couverture colorimétrique jusqu'à 110 % du BT.2020, ou encore une large compatibilité HDR avec le support de l'HDR10+, du Dolby Vision, et une certification IMAX Enhanced.
Mais au-delà des chiffres, c’est surtout l’introduction d’un système de double iris intelligent qui attire l’attention. Cette approche, encore rare sur des projecteurs grand public, vise à améliorer la gestion du contraste en modulant physiquement la lumière dans le but d'obtenir des noirs plus profonds sans sacrifier totalement la luminosité, un équilibre souvent difficile à atteindre en projection. Sur le papier, l’ensemble est séduisant, d’autant que XGIMI conserve une base technologique moderne avec un moteur triple laser RGB et une orientation assumée vers des usages variés, du cinéma au jeu vidéo.
Notre regard sur les vidéoprojecteurs XGIMI Titan Noir
Difficile de ne pas voir dans cette série TITAN Noir une évolution logique de ce que nous avions pu observer lors de la démonstration du Titan Noir Max. Sur le terrain, le gain en contraste n’avait rien d’un simple argument marketing. Sans transformer radicalement l’image, il apportait une profondeur supplémentaire, notamment sur les scènes sombres, avec des détails mieux préservés là où le Titan montrait plus rapidement ses limites.
C’est précisément dans cette direction que XGIMI semble vouloir aller aujourd’hui avec des choix techniques qui rapprochent ces modèles des attentes d’une installation home cinéma plus exigeante. Cette montée en gamme s’accompagne forcément de compromis, comme on a déjà pu le constater avec l’architecture retenue sur le Titan Noir Max. Et si la proposition est séduisante sur le papier comme en démonstration, nous ne manquerons pas de passer plus de temps avec ce vidéoprojecteur lors d'un test prochain.