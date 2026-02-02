Avec le Horizon 20 Max, XGIMI franchit un cap important dans sa gamme de projecteurs compacts. Plus lumineux, mieux équipé et nettement plus ambitieux que ses prédécesseurs, ce modèle triple laser s’est rapidement imposé comme une référence crédible.
Après notre test et face à une concurrence de plus en plus affûtée, le Xgimi Horizon 20 Max a largement mérité sa place au sein de notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.
Un projecteur pensé pour le salon, sans compromis majeurs
L’un des premiers arguments du Horizon 20 Max reste sa luminosité particulièrement élevée pour un projecteur de ce format. Celle-ci permet d’envisager une projection confortable même dans un salon où l'obscurité n'est pas la plus totale. Un point encore rare sur le segment des projecteurs compacts. Associée au triple laser RGB, cette puissance lumineuse s’accompagne de couleurs vives, équilibrées et d’un rendu HDR plus percutant que sur la plupart des modèles LED ou mono-laser.
L’optique X-Master apporte également une vraie montée en gamme, avec une image homogène et précise sur toute la surface de projection. Le piqué reste stable, y compris sur de grandes diagonales, ce qui renforce la sensation de qualité globale.
Une installation et une ergonomie qui font la différence
Parmi les autres atouts de cet Horizon 20 Max, sa facilité d’installation avec son autofocus, ses options de corrections automatiques, ainsi que son lens shift horizontal et vertical offrent une souplesse encore rare dans cette catégorie. À tout cela s'ajoutent des options de paramétrages larges et complètes qui devraient également satisfaire les plus exigeants d'entre nous. En revanche, comme souvent sur les projecteurs compacts, la plage de zoom reste relativement contenue, mais le lens shift vient largement compenser cette contrainte dans la majorité des configurations.
- Luminosité perçue très élevée, adaptée à un usage en pièce de vie
- Couleurs et rendu HDR du Triple laser RGB
- Très bon piqué et excellente netteté sur toute l’image
- Google TV fluide, complet, avec Netflix officiellement intégré
- Installation ultra simple
- Bruit de fonctionnement discret
- Design soigné et finition premium
- Contraste et profondeur des noirs limités par la technologie DLP
- Gagne à être accompagné d'un écran
- Légère sensibilité au speckle selon certaines toiles
- Gestion de la puissance lumineuse parfois nécessaire en environnement sombre
L’intégration de Google TV, avec Netflix officiellement disponible, renforce aussi son positionnement polyvalent. Le projecteur se suffit à lui-même pour le streaming, sans boîtier externe, et propose une interface parmi les plus fluides que nous ayons pu tester sur un vidéoprojecteur.
Un modèle polyvalent, y compris pour le jeu
Enfin, l'Horizon 20 Max ne se limite pas au cinéma et aux séries. Grâce à un input lag réduit, à la prise en charge du VRR et de l’ALLM, ainsi qu’à un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz en Full HD, il fait partie des projecteurs les plus à l’aise pour le jeu vidéo. Une polyvalence qui pèsepour un vidéoprojecteur qui est avant tout destiné à un usage quotidien.
Pourquoi il a sa place dans notre comparatif ?
Le XGIMI Horizon 20 Max n’est pas un projecteur home cinéma conçu pour les puristes et à utiliser en priorité en salle dédiée. En revanche, il coche un nombre impressionnant de cases pour un usage réel dans nos salons modernes : luminosité, netteté, simplicité d’installation, interface moderne et polyvalence.
C’est précisément cet équilibre qui justifie son entrée dans notre comparatif des meilleurs vidéoprojecteurs. Un modèle premium, moderne et cohérent, capable de séduire aussi bien les amateurs de cinéma que ceux qui cherchent une alternative crédible à un téléviseur très grand format.
Enfin, pour ceux qui lorgnent sur un vidéoprojecteur encore plus ambitieux, davantage tourné vers la salle dédiée et équipé de la nouvelle matrice DLP de 0,47" de Texas Instruments, Xgimi s'apprête à lancer son Titan Noir Max. Un vidéoprojecteur qui, malgré son nom, s'apparente plus à un Horizon 20 survitaminé qu'à une évolution du Titan sorti l'an passé. Pour en savoir plus, consultez notre article sur le sujet en cliquant sur le lien ci-dessus.