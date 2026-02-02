Parmi les autres atouts de cet Horizon 20 Max, sa facilité d’installation avec son autofocus, ses options de corrections automatiques, ainsi que son lens shift horizontal et vertical offrent une souplesse encore rare dans cette catégorie. À tout cela s'ajoutent des options de paramétrages larges et complètes qui devraient également satisfaire les plus exigeants d'entre nous. En revanche, comme souvent sur les projecteurs compacts, la plage de zoom reste relativement contenue, mais le lens shift vient largement compenser cette contrainte dans la majorité des configurations.