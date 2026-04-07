Quelques semaines après avoir levé le voile sur le Titan Noir Max et affiché ses ambitions sur le segment du home cinéma haut de gamme, Xgimi passe à la vitesse supérieure. Le constructeur ouvre désormais les précommandes de sa gamme Titan Noir… avec une stratégie bien plus offensive que prévu.
Le Titan Noir Max n’est finalement pas un modèle isolé. Xgimi structure désormais une véritable gamme, avec deux déclinaisons supplémentaires : les Titan Noir Pro et Titan Noir. Trois projecteurs qui reposent sur une base technique commune, mais avec des niveaux de performances et de positionnement distincts.
Des vidéoprojecteurs très ambitieux
Le Titan Noir Max, que j'ai pu découvrir en action un peu plus tôt lors d'une démonstration, se positionne comme le modèle le plus performant de la gamme. On y retrouve une source triple laser RGB, associée à un système de double iris mécanique, pensé pour privilégier le contraste perçu et la dynamique de l’image.
Xgimi annonce également une luminosité très élevée pouvant atteindre 7 000 ISO lumens, quand les versions Pro et standard descendent respectivement à 6 000 et 4 800 ISO lumens, des valeurs qui restent très hautes et témoignent du positionnement de la marque avec cette gamme.
Ici, la luminosité va de pair avec le contraste, puisque Xgimi annonce un contraste natif pouvant grimper jusqu’à 10 000:1 sur le modèle Max, ainsi qu’une compatibilité étendue aux formats Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced. Un taux de rafraîchissement de 240 Hz est également prévu sur l’ensemble de la gamme, signe que Xgimi cherche à élargir son terrain de jeu au-delà du seul home cinéma, en visant aussi les usages gaming.
Titan noir : des prix cassés pour le lancement
Mais c’est sans doute sur le terrain tarifaire que la surprise est la plus marquée. Comme Awol Vision et son Aetherion récemment, Xgimi a choisi de passer par Kickstarter pour lancer ses précommandes, avec un simple dépôt de 50 dollars permettant d’accéder à des prix nettement revus à la baisse. Le Titan Noir Max, affiché à 5 999 dollars en tarif public, tombe ainsi à 2 799 dollars en early access, tandis que les versions Pro et standard sont proposées à 2 499 et 2 299 dollars. La réservation se fait d'abord via le site officiel de Xgimi, la campagne Kickstarter sera quant à elle officiellement lancée le 23 avril, et les premières livraisons devraient avoir lieu en juin.