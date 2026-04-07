Mais c’est sans doute sur le terrain tarifaire que la surprise est la plus marquée. Comme Awol Vision et son Aetherion récemment, Xgimi a choisi de passer par Kickstarter pour lancer ses précommandes, avec un simple dépôt de 50 dollars permettant d’accéder à des prix nettement revus à la baisse. Le Titan Noir Max, affiché à 5 999 dollars en tarif public, tombe ainsi à 2 799 dollars en early access, tandis que les versions Pro et standard sont proposées à 2 499 et 2 299 dollars. La réservation se fait d'abord via le site officiel de Xgimi, la campagne Kickstarter sera quant à elle officiellement lancée le 23 avril, et les premières livraisons devraient avoir lieu en juin.