LG enrichit un peu plus ses gammes d'écrans PC et de vidéoprojecteurs. La marque lance en effet une nouvelle salve de produits avec cinq moniteurs UltraGear et deux vidéoprojecteurs CineBeam 4K, couvrant un spectre très large : OLED très haute fréquence pour l’e-sport, Mini-LED 5K pour les créateurs-joueurs, ultrawide géants pour l’immersion vidéoludique et projecteurs compacts pour transformer un mur en écran de cinéma sans devoir installer un téléviseur XXL à la maison.

UltraGear 27GX790B : un écran OLED 27" qui monte à 720 Hz

Parmi toutes les nouveautés présentées, le modèle le plus spectaculaire pour les joueurs compétitifs est sans aucun doute l’UltraGear 27GX790B. Annoncé à 850 euros, ce moniteur OLED de 27 pouces (68,6 cm de diagonale) affiche une définition Quad HD de 2 560 points par 1 440, mais son vrai argument tient à sa double fréquence d’affichage : 540 Hz en QHD, jusqu’à 720 Hz en HD.