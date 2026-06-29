Le fabricant coréen renouvelle largement son catalogue avec cinq moniteurs gaming UltraGear et deux vidéoprojecteurs CineBeam 4K compacts. Des produits qui visent aussi bien les joueurs compétitifs que les amateurs de grandes diagonales.
LG enrichit un peu plus ses gammes d'écrans PC et de vidéoprojecteurs. La marque lance en effet une nouvelle salve de produits avec cinq moniteurs UltraGear et deux vidéoprojecteurs CineBeam 4K, couvrant un spectre très large : OLED très haute fréquence pour l’e-sport, Mini-LED 5K pour les créateurs-joueurs, ultrawide géants pour l’immersion vidéoludique et projecteurs compacts pour transformer un mur en écran de cinéma sans devoir installer un téléviseur XXL à la maison.
UltraGear 27GX790B : un écran OLED 27" qui monte à 720 Hz
Parmi toutes les nouveautés présentées, le modèle le plus spectaculaire pour les joueurs compétitifs est sans aucun doute l’UltraGear 27GX790B. Annoncé à 850 euros, ce moniteur OLED de 27 pouces (68,6 cm de diagonale) affiche une définition Quad HD de 2 560 points par 1 440, mais son vrai argument tient à sa double fréquence d’affichage : 540 Hz en QHD, jusqu’à 720 Hz en HD.
On n’est donc pas sur un écran pensé d’abord pour les RPG contemplatifs, mais pour les joueurs qui veulent réduire au maximum la latence et le flou de mouvement. LG annonce par ailleurs un temps de réponse de 0,02 ms en gris-à-gris, du DisplayPort 2.1, la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync et VESA Adaptive Sync, ainsi qu’une certification VESA DisplayHDR True Black 500. Un écran taillé pour le gaming intensif avec les noirs de l'OLED en prime.
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UltraGear 27GM950B : un 27 pouces Mini-LED en 5K
L'UltraGear 27GM950B change complètement de registre. Toujours en 27 pouces, mais beaucoup plus cher (1 200 euros), il mise cette fois sur une dalle Mini-LED en 5 120 x 2 880 pixels, avec une ambition plus hybride, à savoir offrir une image très fine sans renoncer au jeu.
Le taux de rafraîchissement atteint les 165 Hz avec un mode pouvant grimper à 330 Hz, tandis que la luminosité annoncée monte à 750 cd/m². Le moniteur est certifié VESA DisplayHDR 1000 et embarque deux ports HDMI, du DisplayPort 2.1, un USB-C avec une alimentation de 90 watts et deux haut-parleurs intégrés de 7 watts. Le genre d’écran capable de servir à jouer, travailler, monter et retoucher… à condition d’avoir un PC suffisamment balèze côté carte graphique pour nourrir une telle définition d'affichage.
UltraGear 39GX950B : un 39" ultrawide OLED équilibré
Avec le 39GX950B, LG passe à l'ultrawide OLED dans un format encore raisonnable, son prix l'étant moins (1800€). La dalle de 39 pouces (99 cm) adopte un ratio 21:9, une définition 5K2K de 5 120 x 2 160 points et une courbure 1500R. Sur le papier, c’est l’un des compromis les plus séduisants entre immersion, surface de travail et encombrement.
L'écran possède un taux de rafraîchissement de 165 Hz avec une montée possible à 330 Hz en Full HD, un temps de réponse de 0,03 ms, une certification VESA DisplayHDR True Black 500 et une couverture sRGB de 99,5%. Là encore, LG ajoute l’USB-C 90W, le DisplayPort 2.1, deux ports HDMI et deux haut-parleurs 7 watts. C'est peut-être le plus polyvalent de cette nouvelle gamme d'écrans.
UltraGear 45GX950B : un 45" OLED très grand angle
Le 45GX950B reprend la même logique, mais pousse beaucoup plus loin l’effet cockpit. La dalle de l'écran passe à 45 pouces (114,3 cm), conserve la définition 5K2K et adopte une courbure très marquée de 800R. Ici, l’objectif est d’envelopper le joueur.
La fiche technique reste solide avec de l’OLED, du 165/330 Hz, un temps de réponse de 0,03 ms, du DisplayPort 2.1, deux HDMI, de l'USB-C 90W, FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible et Adaptive Sync. La certification HDR descend toutefois à VESA DisplayHDR True Black 400, avec une luminosité annoncée plus modeste que sur le 39 pouces. Le 45GX950B privilégie donc l'immersion brute à la sagesse du format. Le tarif est lui aussi brutal (2 000€).
UltraGear 52G930B : le moniteur qui lorgne vers le téléviseur
Avec le 52G930B, LG change encore d’échelle. Ce moniteur VA de 51,6 pouces (131 cm) en 21:9 affiche lui aussi une définition 5K2K, mais avec une courbure 1000R et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. On s’éloigne franchement de l'écran de bureau classique pour entrer dans l’installation gaming spectaculaire pour joueur fortuné (1 800€).
La dalle VA promet un contraste natif de 4000:1, une luminosité de 400 cd/m², une certification VESA DisplayHDR 600 et un temps de réponse de 1 ms. LG ajoute deux haut-parleurs de 10 watts, l'USB-C à 90 watts, le DisplayPort 2.1 et les compatibilités FreeSync Premium, G-SYNC Compatible et Adaptive Sync. Il faudra surtout prévoir le bureau qui va avec : avec près de 1,17 m de large, ce n'est plus vraiment un moniteur, c'est un cockpit pour joueur.
Deux vidéoprojecteurs CineBeam 4K pour les amateurs de diagonales XXL
Côté vidéoprojecteurs, le CineBeam Q PU600U mise sur la compacité. Ce modèle laser DLP 4K UHD affiche 600 lumens ANSI, un contraste annoncé de 450 000:1 et une image allant de 50 à 120 pouces (127 à 305 cm). LG y intègre webOS 24, Miracast, AirPlay 2, le Bluetooth, le HDR10/HLG et une correction automatique du trapèze. Avec ses 1,49 kg et son format de 13,5 x 13,5 x 8 cm, il vise surtout les installations discrètes ou les séances de ciné improvisées entre amis à la maison.
Le CineBeam S PU615U reprend ce concept de vidéoprojecteur 4K compact, mais se voit enrichi d'une focale ultra courte. Il peut ainsi projeter une image de 100 pouces (2,5 mètres) à moins de 40 cm du mur selon LG, le tout avec une luminosité de 500 lumens ANSI et un contraste annoncé de 450 000:1. Ajoutez à cela deux haut-parleurs 4 watts compatibles Dolby Atmos, webOS 24, le partage d’écran, le Bluetooth, le HDR10/HLG, ainsi qu’un ajustement automatique du trapèze et de l’image selon la couleur du mur.