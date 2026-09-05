Le PX4-Pro accepte les signaux 4K à 120 Hz et peut monter jusqu’à 240 Hz en 2K, avec un input lag annoncé à 1 ms dans cette dernière configuration. Le VRR, l’ALLM et AMD FreeSync Premium sont également de la partie. Une future mise à jour de VIDAA doit par ailleurs lui apporter Xbox Cloud Gaming afin de jouer directement depuis le projecteur.



La connectivité comprend enfin du HDMI 2.1, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. À 3 499 euros, le PX4-Pro reste solidement installé sur le segment premium, mais se montre nettement plus accessible que le L9Q tout en réunissant une forte luminosité, un système audio ambitieux et des fonctions gaming encore rares sur un vidéoprojecteur ultra-courte focale.