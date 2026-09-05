Dévoilé à la fin de l’année 2025, le Hisense PX4-Pro s’apprête enfin à rejoindre le marché européen. Ce vidéoprojecteur ultra-courte focale triple laser sera proposé à 3 499 euros, avec une fiche technique particulièrement musclée pour le cinéma comme pour le jeu vidéo.
Nous avions découvert le Hisense PX4-Pro en décembre dernier, quelques jours avant l’ouverture du CES 2026. Le constructeur avait alors dévoilé ses principales caractéristiques sans communiquer son tarif. Hisense profite désormais de l’IFA de Berlin pour compléter son annonce. Le PX4-Pro sera proposé en France au prix conseillé de 3 499 euros. Sa date de disponibilité exacte reste à préciser, mais son lancement est attendu au cours du dernier trimestre 2026.
Jusqu’à 200 pouces avec 3 500 lumens ANSI
Successeur du PX3-Pro, le PX4-Pro conserve une source TriChroma composée de trois lasers rouge, vert et bleu. Hisense annonce 3 500 lumens ANSI, contre 3 000 lumens sur la génération précédente, ainsi qu’une couverture atteignant 118 % du BT.2020. Son optique ultra-courte focale projette une image 4K pour une diagonale annoncée entre 80 et 200 pouces, tandis qu’un iris réglable sur sept niveaux doit améliorer le contraste et la lisibilité des scènes sombres.
Le projecteur prend en charge Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced. Son système audio 4.0.2 développé avec Devialet réunit six haut-parleurs, pour une puissance totale de 66 W, avec une compatibilité Dolby Atmos et DTS.
Un UST également taillé pour le jeu vidéo
Le PX4-Pro accepte les signaux 4K à 120 Hz et peut monter jusqu’à 240 Hz en 2K, avec un input lag annoncé à 1 ms dans cette dernière configuration. Le VRR, l’ALLM et AMD FreeSync Premium sont également de la partie. Une future mise à jour de VIDAA doit par ailleurs lui apporter Xbox Cloud Gaming afin de jouer directement depuis le projecteur.
La connectivité comprend enfin du HDMI 2.1, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. À 3 499 euros, le PX4-Pro reste solidement installé sur le segment premium, mais se montre nettement plus accessible que le L9Q tout en réunissant une forte luminosité, un système audio ambitieux et des fonctions gaming encore rares sur un vidéoprojecteur ultra-courte focale.
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