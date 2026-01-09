Hisense poursuit le développement de sa technologie TriChroma, introduite en 2019, qui repose sur l'utilisation de trois lasers (rouge, vert, bleu) pour la restitution des couleurs. Avec ces nouvelles annonces, la marque entend couvrir une large variété d'usages, proposant des diagonales d'image allant de 65 à 300 pouces, que ce soit pour une installation en salon ou en salle dédiée.