HiSense se lâche avec deux nouveaux vidéoprojecteurs permettant d'afficher jusqu'à 300 pouces. Un écran XXXL dans votre salon, ça vous tente ? En réalité, ces modèles ne sont pas à mettre entre toutes les mains.
Présent à Las Vegas pour l'édition 2026 du CES, Hisense continue d'étoffer son catalogue de solutions d'affichage. Le constructeur chinois, qui mise sur la technologie laser depuis plus d'une décennie, a dévoilé deux nouveaux vidéoprojecteurs : le XR10, un modèle compact à forte luminosité, et le PX4-PRO, successeur de sa gamme à ultra-courte focale.
Hisense poursuit le développement de sa technologie TriChroma, introduite en 2019, qui repose sur l'utilisation de trois lasers (rouge, vert, bleu) pour la restitution des couleurs. Avec ces nouvelles annonces, la marque entend couvrir une large variété d'usages, proposant des diagonales d'image allant de 65 à 300 pouces, que ce soit pour une installation en salon ou en salle dédiée.
Hisense XR10 : luminosité élevée et flexibilité d’installation
La principale nouveauté de cette année est le XR10, présenté comme un "Smart Mini Laser Projecteur". Ce modèle se distingue par l'intégration du moteur laser numérique LPU 3.0 et d'une nouvelle architecture de chipset. L'objectif affiché par le fabricant est de proposer des performances élevées dans un châssis aux dimensions réduites.
Sur le plan technique, le XR10 annonce une luminosité de 6 000 lumens ANSI. Pour gérer cette puissance lumineuse et assurer la stabilité thermique, l'appareil est équipé d'un bloc optique composé de 16 lentilles en verre et d'un système de refroidissement repensé. Hisense intègre également un nouveau système IRIS qui ajuste automatiquement l'ouverture et l'exposition selon la lumière ambiante, permettant d'atteindre un taux de contraste de 6000:1.
Le constructeur met en avant une couverture de l'espace colorimétrique BT.2020 à hauteur de 110 % et une fonctionnalité visant à réduire le speckle (l'effet typique du laser) de 6 %.
Côté installation, le XR10 propose un zoom optique (0,84x à 2,0x) permettant de projeter une image de 65 à 300 pouces. L'appareil intègre un dispositif de calibrage automatique combinant quatre caméras, un double capteur TOF et une correction par IA, capable de redresser l'image sur une projection latérale jusqu'à ±15°. Un lens shift (décalage de l'objectif) vertical et horizontal est également présent pour faciliter le placement sans déplacer le projecteur.
Hisense PX4-PRO : la continuité en ultra-courte focale
En parallèle, Hisense a présenté le PX4-PRO, qui vient remplacer le PX3-PRO sur le segment des projecteurs à ultra-courte focale (UST). Avec un ratio de projection de 0,2, ce modèle est conçu pour être posé sur un meuble à proximité immédiate du mur ou de l'écran de projection.
Le PX4-PRO peut afficher une image allant jusqu'à 200 pouces avec une définition 4K obtenue par wobulation. Sa fiche technique mentionne une luminosité de 3 500 lumens ANSI et un contraste de 6000:1, soutenu là aussi par le système d'objectif IRIS. Certifié IMAX Enhanced, il reprend la technologie laser TriChroma pour la gestion des couleurs.
Le fabricant précise également avoir travaillé sur la latence pour répondre aux besoins des joueurs, bien que les chiffres précis de l'input lag n'aient pas été détaillés dans l'annonce initiale.
Disponibilité
Ces deux nouveaux modèles arriveront sur le marché au cours du second semestre 2026 :
- Le Hisense XR10 est attendu pour le troisième trimestre 2026
- Le Hisense PX4-PRO sera disponible au quatrième trimestre 2026
Les visiteurs du CES peuvent observer ces produits sur le stand de la marque (Central Hall, 17704) jusqu'à ce 9 janvier.