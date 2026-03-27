Après avoir multiplié les modèles ces dernières années, le constructeur chinois prépare l’arrivée en France d’un nouveau produit qui démontre bien ses ambitions sur le secteur de la vidéoprojection. Aperçu à l'occasion du CES 2026, le XR10 arrivera bien en France cette année et on connait désormais son prix.
Le Hisense XR10, dévoilé lors du CES 2026, sera commercialisé à partir du mois de juillet 2026 à un prix de 6 000 €. Une proposition qui en dit long sur les ambitions de la marque.
Un projecteur qui marque la montée en gamme de Hisense
Avec le XR10, Hisense ne se contente plus de viser le grand public ou les usages de salon. Le constructeur franchit un cap, en proposant un modèle qui vient clairement se positionner sur le segment des projecteurs haut de gamme, à l'instar d'un certain Xgimi avec son Titan Noir Max.
Son principal argument tient dans sa luminosité annoncée à 6 000 lumens ANSI, un niveau particulièrement élevé pour un modèle grand public. Associé à une source lumineuse triple laser (ici dans une configuration dite "dual triple-laser" combinant deux modules RRGB) le XR10 promet de conserver une image lumineuse même dans un salon en pleine journée, y compris sur de très grandes bases d’image pouvant atteindre 300 pouces.
Hisense met également en avant une couverture colorimétrique annoncée à 118 % du BT.2020, ainsi que la prise en charge des formats Dolby Vision, HDR10+ et IMAX Enhanced. Le constructeur évoque par ailleurs un contraste natif de 6 000:1, pouvant atteindre 60 000:1 en dynamique grâce à un système d’iris réglable sur plusieurs niveaux, associé à une optique composée de 17 éléments.
Le XR10 se distingue aussi par des éléments plus rares sur ce segment, comme un zoom optique 2,39x et un lens shift, qui facilitent l’installation dans des configurations variées. Hisense mentionne également un système de calibration automatique reposant sur des capteurs et des caméras, destiné à ajuster l’image en fonction de l’environnement de projection.
L’ensemble repose sur une plateforme connectée Vidaa, compatible avec AirPlay 2 et Miracast, et intégrant une connectivité moderne incluant le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 ainsi que des ports HDMI 2.1 compatibles ALLM et eARC. Enfin, le constructeur met en avant un système de refroidissement liquide à double canal, conçu pour maintenir des performances stables malgré la puissance lumineuse annoncée.
Une stratégie qui dépasse le simple usage "salon"
Au-delà des caractéristiques techniques, c’est surtout le positionnement du XR10 qui interpelle. Hisense inscrit clairement le XR10 dans une stratégie plus large autour des très grands formats, aux côtés de ses téléviseurs MiniLED notamment.
Voir le XR10 comme une simple alternative aux TV XXL serait sans doute réducteur. Avec ce modèle, le constructeur cherche aussi à franchir un cap dans la vidéoprojection, avec un positionnement qui traduit une évolution plus large du marché, où les frontières entre projection "grand public" et home cinéma plus ambitieux tendent à s’estomper. Hisense semble ainsi vouloir concilier deux approches longtemps opposées : d’un côté, la simplicité d’usage et la polyvalence, de l’autre, des performances plus proches des standards du home cinéma.
Le XR10 apparaît ainsi comme un produit de transition, à la croisée de ces deux mondes. Reste désormais à vérifier si cette promesse d’équilibre se confirme en conditions réelles, notamment sur des critères clés comme le contraste, la gestion du HDR ou la précision de l’image.