Voir le XR10 comme une simple alternative aux TV XXL serait sans doute réducteur. Avec ce modèle, le constructeur cherche aussi à franchir un cap dans la vidéoprojection, avec un positionnement qui traduit une évolution plus large du marché, où les frontières entre projection "grand public" et home cinéma plus ambitieux tendent à s’estomper. Hisense semble ainsi vouloir concilier deux approches longtemps opposées : d’un côté, la simplicité d’usage et la polyvalence, de l’autre, des performances plus proches des standards du home cinéma.



Le XR10 apparaît ainsi comme un produit de transition, à la croisée de ces deux mondes. Reste désormais à vérifier si cette promesse d’équilibre se confirme en conditions réelles, notamment sur des critères clés comme le contraste, la gestion du HDR ou la précision de l’image.