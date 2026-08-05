Dévoilé au CES 2026 puis annoncé pour l’été, le Hisense XR10 est désormais disponible en France. Ce vidéoprojecteur triple laser très haut de gamme est commercialisé à 5 999 euros.
Présenté en début d’année comme l’un des vidéoprojecteurs les plus ambitieux de Hisense, le XR10 peut maintenant être commandé sur le marché français. Le modèle apparaît sur le site du constructeur ainsi que chez plusieurs revendeurs spécialisés, à un tarif fixé à 5 999 euros.
Nous avions déjà évoqué son arrivée au printemps, lorsque Hisense avait communiqué son prix et sa fenêtre de lancement. La nouveauté tient donc moins à sa fiche technique qu’à sa disponibilité effective en France.
Un vidéoprojecteur triple laser taillé pour les très grandes images
Le XR10 associe une source lumineuse RGB triple laser à une puce DLP pour restituer une image 4K. Hisense annonce une luminosité pouvant atteindre 6 000 lumens et une diagonale maximale de 300 pouces, soit plus de 7,5 mètres.
Son optique, qui affiche un ratio de projection de 0,84 à 2,0:1, autorise aussi bien un placement rapproché sur un meuble bas qu'une installation en fond de salle. Le constructeur a également prévu un zoom optique motorisé et un lens shift, deux équipements qui offrent davantage de liberté pour placer le projecteur sans dépendre uniquement des corrections numériques. Le XR10 prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+, tandis que sa partie audio a été développée en partenariat avec Devialet.
Son design avec sa transparence et ses finitions métalliques confirment également son positionnement hybride. Hisense cherche ici à proposer un appareil capable d’intégrer une pièce de vie sans renoncer aux fonctions attendues sur une installation home cinéma haut de gamme.
Un positionnement très haut de gamme
À 5 999 euros, le Hisense XR10 vient se placer face aux vidéoprojecteurs triple laser les plus ambitieux du moment. Dans cette catégorie, le XGIMI Titan Noir Max apparaît comme l’un de ses concurrents les plus directs, avec une forte luminosité, un zoom optique motorisé, un lens shift et un double iris dynamique destiné à renforcer le contraste.
L'Hisense XR10 mise toutefois davantage sur une approche tout-en-un. Son design travaillé et son système audio développé avec Devialet lui permettent de viser autant les installations home cinéma que les pièces de vie où le projecteur reste visible au quotidien. À ce niveau de prix, la fiche technique ne fera cependant pas tout. La qualité des noirs, la gestion du HDR, le bruit de fonctionnement et la précision de l’optique seront déterminants face à des références déjà bien installées sur le segment premium.