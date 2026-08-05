Son optique, qui affiche un ratio de projection de 0,84 à 2,0:1, autorise aussi bien un placement rapproché sur un meuble bas qu'une installation en fond de salle. Le constructeur a également prévu un zoom optique motorisé et un lens shift, deux équipements qui offrent davantage de liberté pour placer le projecteur sans dépendre uniquement des corrections numériques. Le XR10 prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+, tandis que sa partie audio a été développée en partenariat avec Devialet.



Son design avec sa transparence et ses finitions métalliques confirment également son positionnement hybride. Hisense cherche ici à proposer un appareil capable d’intégrer une pièce de vie sans renoncer aux fonctions attendues sur une installation home cinéma haut de gamme.