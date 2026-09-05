L’information avait pourtant tout d’une annonce officielle. Lors de la présentation du W4200 à l’IFA de Berlin, plusieurs médias présents sur place ont rapporté que le nouveau vidéoprojecteur de BenQ serait le premier modèle compatible avec Dolby Vision 2. Un format qui commence à se décliner sur téléviseur, mais encore loin des vidéoprojecteurs.



BenQ a cependant corrigé le tir peu après la présentation. La marque précise désormais que la prise en charge de Dolby Vision 2 n’est pas garantie. Seule la compatibilité avec le Dolby Vision classique est aujourd’hui confirmée.