Présenté à l’IFA comme le premier vidéoprojecteur compatible Dolby Vision 2, le BenQ W4200 a rapidement fait parler de lui. Mais derrière cette annonce se cache surtout une communication mal maîtrisée : la marque précise désormais que la prise en charge du nouveau format HDR de Dolby n’est absolument pas garantie.
L’information avait pourtant tout d’une annonce officielle. Lors de la présentation du W4200 à l’IFA de Berlin, plusieurs médias présents sur place ont rapporté que le nouveau vidéoprojecteur de BenQ serait le premier modèle compatible avec Dolby Vision 2. Un format qui commence à se décliner sur téléviseur, mais encore loin des vidéoprojecteurs.
BenQ a cependant corrigé le tir peu après la présentation. La marque précise désormais que la prise en charge de Dolby Vision 2 n’est pas garantie. Seule la compatibilité avec le Dolby Vision classique est aujourd’hui confirmée.
Dolby Vision 2 reste seulement un objectif
Loin d'être les premiers à communiquer un peu trop vite lors d'un salon, BenQ a rétropédalé au cours de l'IFA. En l’état, rien ne permet d’affirmer que le W4200 prendra en charge Dolby Vision 2 lors de sa commercialisation, ni même que le format lui sera ajouté ultérieurement par une mise à jour.
Tout indique ici une communication insuffisamment verrouillée chez BenQ. La même information ayant été relayée par plusieurs journalistes présents à Berlin, il paraît peu probable qu’elle résulte d’une simple interprétation isolée. La compatibilité semble plutôt avoir été évoquée trop tôt, avant d’être rapidement nuancée par les équipes de la marque.
Le passage au triple laser reste confirmé
Cette confusion ne retire pas tout intérêt au W4200. Successeur du W4100i, il marque le passage de BenQ au triple laser RGB sur sa gamme home cinéma. Le constructeur annonce une luminosité de 3 200 lumens ANSI, une couverture de 99 % du DCI-P3 ainsi qu’une définition 4K obtenue à partir d’une puce DLP de 0,47 pouce.
Le W4200 bénéficie également d’un zoom optique 1,6x et d’un lens shift atteignant ±50 % verticalement et ±20 % horizontalement. Un iris physique, le traitement HDR-Pro 2.0 avec AI Contrast, le Filmmaker Mode et la certification IMAX Enhanced complètent cette fiche technique ambitieuse.
BenQ tenait donc une annonce suffisamment importante avec son premier vidéoprojecteur home cinéma triple laser. En laissant entendre un peu trop rapidement que le Dolby Vision 2 serait également de la partie, la marque a surtout créé une confusion dont son nouveau modèle se serait probablement bien passé.
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