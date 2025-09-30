Les deux projecteurs exploitent la technologie CinematicColor avec une couverture colorimétrique annoncée de 98 % pour l'espace Rec.709. La gestion HDR est confiée à un algorithme "HDR-PRO", qui combine traitement local et global du contraste, et à la compatibilité HDR10+ et HLG. Pour rappel, l'HDR-PRO est une technologie propriétaire de la marque, que nous avions notamment vu à l'œuvre lors de notre test du BenQ W4100i.