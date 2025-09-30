BenQ enrichit sa gamme de projecteurs “lifestyle” avec deux nouveaux modèles pensés pour le salon : les TK705i et TK705STi.
Ces deux appareils partagent une base technique commune en proposant une résolution 4K UHD via une puce DLP XPR 0,47’’, le tout avec une luminosité annoncée à 3 000 lumens grâce à la source lumineuse LED. Les deux vidéoprojecteurs se distinguent toutefois par leur optique. Le TK705i adopte une focale standard avec zoom motorisé, tandis que le TK705STi mise sur une courte focale pour les espaces réduits.
La promesse d'une image 4K lumineuse
Les deux projecteurs exploitent la technologie CinematicColor avec une couverture colorimétrique annoncée de 98 % pour l'espace Rec.709. La gestion HDR est confiée à un algorithme "HDR-PRO", qui combine traitement local et global du contraste, et à la compatibilité HDR10+ et HLG. Pour rappel, l'HDR-PRO est une technologie propriétaire de la marque, que nous avions notamment vu à l'œuvre lors de notre test du BenQ W4100i.
Conçus pour un usage quotidien, les TK705i et TK705STi intègrent autofocus, correction de trapèze 2D, alignement automatique et détection d’obstacles. Le modèle standard bénéficie d’un zoom optique motorisé 1,3x pour plus de flexibilité, tandis que la version courte focale peut projeter 100 pouces (254 cm) avec seulement 1,25 m de recul. Leur gabarit compact (3,8 kg) et le support optionnel ST30 facilitent l’intégration dans un salon moderne.
Google TV et gaming au programme
Les deux vidéoprojecteurs embarquent Google TV et donnent accès directement à Netflix, Disney+, Prime Video ou YouTube et bien d'autres applications. L’expérience vidéoludique n’est pas oubliée avec une latence annoncée à 5 ms en 4K/60 Hz, un port HDMI 2.1 compatible ALLM, et des modes HDR spécifiques pour RPG et FPS. La connectique inclut deux HDMI, un port USB-C (vidéo + alimentation 30 W), ainsi que Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.
Prix et disponibilité
Les BenQ TK705i et TK705STi seront disponibles dès le début octobre 2025, aux tarifs indicatifs de 1 399 € et 1 599 €. Ils se positionnent comme des projecteurs 4K lifestyles et polyvalents, adaptés aussi bien aux amateurs de cinéma qu’aux joueurs, avec l’accent mis sur la simplicité et la durabilité grâce à leur source LED.
