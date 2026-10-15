La France est l'une des plus touchées, mais à l'échelle planétaire, ce sont plus de 500 000 appareils qui ont croisé ces clones, dans plus de 190 pays, avec l'Inde, la Russie et les États-Unis en première ligne. Avec 3 882 appareils concernés, la France pointe au 19e rang, derrière le Royaume-Uni et ses 10 582 appareils. En précisant que ces chiffres ne comptent que ce que détectent les produits McAfee, pas l'ensemble des victimes. Le profil des pièges, en revanche, en dit long. Le streaming, la télévision et le sport se disputent la tête avec les faux outils d'IA, devant les contenus pour adultes, autour de 10 %.