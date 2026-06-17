D’après les chercheurs de Zimperium, Rokarolla circule via des sites malveillants qui prétendent proposer Google Chrome ou TikTok au téléchargement. L’application piégée joue ensuite le rôle de dropper et se fait passer pour Google Play Protect, l’outil de sécurité intégré à Android, afin d’inciter la victime à poursuivre l’installation.

Une fois lancé, le malware réclame des autorisations très sensibles, dont l’accès aux services d’accessibilité, aux notifications, aux SMS et aux appels. Il transmet aussi plusieurs informations techniques au serveur de commande, comme le modèle du téléphone, la version d’Android, la langue du système ou l’état de la batterie, afin d’identifier chaque appareil infecté.

Rokarolla vérifie alors la présence d’applications financières ou crypto parmi une liste de 217 services ciblés. Lorsqu’une application repérée est ouverte, il affiche une fenêtre de connexion par-dessus l’interface légitime pour récupérer les identifiants, les données de carte ou d’autres informations bancaires saisies par la victime.

La même technique peut servir à capturer le code PIN ou le schéma de déverrouillage du téléphone. Une fois ces accès récupérés, Rokarolla peut intervenir même lorsque l’appareil est verrouillé. Il peut aussi voler les SMS, enregistrer les frappes, extraire les contacts, manipuler le presse-papiers, prendre des captures d’écran, bloquer des appels entrants ou empêcher l’affichage d’alertes liées à une fraude bancaire.

Enfin, pour éviter d’être repéré trop vite, le malware peut masquer son icône, couper le son et les vibrations, maintenir l’écran allumé, afficher de faux écrans d’installation et tenter de désactiver Google Play Protect. Difficile de faire plus discret, donc.