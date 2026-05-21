Apple publie son bilan annuel de lutte contre la fraude sur l'App Store. En 2025, la plateforme a stoppé 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses et rejeté plus de deux millions de soumissions d'applications.
Chaque année depuis 2019, Apple rend publics les résultats de son dispositif de détection et de blocage des activités malveillantes sur l'App Store. Pour l'année 2024, la firme avait déjà dépassé les 9 milliards de dollars de fraudes bloquées sur cinq ans , une somme qui passe désormais à 11,2 milliards de dollars.
Faux comptes, apps piégées et cartes volées : toutes les menaces de 2025
L'année dernière, du côté des comptes utilisateurs, Apple indique avoir rejeté 1,1 milliard de tentatives de création frauduleuses. Celles-ci sont souvent orchestrées via des réseaux de bots automatisés, conçus pour générer de fausses évaluations, manipuler les classements ou inonder la plateforme de spam. En parallèle, 40,4 millions de comptes existants ont été désactivés pour abus. Du côté des développeurs, 193 000 comptes ont été résiliés et 138 000 demandes d'enregistrement rejetées avant même qu'une seule application ne soit soumise.
Apple examine aussi chaque application avant publication. En 2025, plus de 9,1 millions de soumissions ont été passées en revue et plus de deux millions rejetées. Parmi celles-ci, 1,2 million de nouvelles applications et près de 800 000 mises à jour. Dans 22 000 cas, Apple a trouvé des fonctionnalités cachées. 443 000 de ces apps ont été retoquées pour violation de la vie privée. Plusieurs d'entre elles présentaient aussi des contenus trompeurs ou plagiaient d'autres applications (371 000 cas).
Et puis il y a les cas les plus fourbes. Apple a retiré près de 59 000 applications initialement validées en tant que jeux ou utilitaires simples, puis modifiées après leur approbation pour servir à des fins d'escroquerie. Cette pratique dite du "bait-and-switch" consiste à soumettre un contenu anodin à la vérification, avant de changer le comportement de l'application une fois disponible au téléchargement. Nous avions déjà observé des comportements similaires avec les extensions publiées au sein du Chrome Web Store. Notons au passage que le programme TestFlight, permettant de beta-tester des versions préliminaires, n'est pas épargné. 2,5 millions de soumissions ont également été bloquées pour fraude ou problèmes de sécurité.
Apple surveille aussi les avis et les notes publiés sur l'App Store. Sur 1,3 milliard d'évaluations traitées en 2025, la firme annonce en avoir écarté 195 millions jugées frauduleuses, grâce à des outils combinant examen humain et intelligence artificielle. Près de 7 800 applications ont été retirées des résultats de recherche et 11 500 des classements pour comportements trompeurs.
Concernant les paiements, Apple déclare avoir bloqué 5,4 millions de numéros de cartes bancaires volées et banni près de deux millions de comptes utilisateurs. Apple continue d'appuyer ses arguments vis-à-vis des stores alternatifs et affirme avoir neutralisé 28 000 applications illégitimes identifiées au sein des boutiques non officielles qui diffusent des logiciels malveillants, des applications pornographiques, des plateformes de jeux d'argent non autorisées ou des copies détournées d'applications légitimes. En l'espace d'un seul mois, 2,9 millions de tentatives d'installation d'applications distribuées en dehors de l'App Store ou des marchés alternatifs autorisés ont par ailleurs été bloquées.