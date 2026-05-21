L'année dernière, du côté des comptes utilisateurs, Apple indique avoir rejeté 1,1 milliard de tentatives de création frauduleuses. Celles-ci sont souvent orchestrées via des réseaux de bots automatisés, conçus pour générer de fausses évaluations, manipuler les classements ou inonder la plateforme de spam. En parallèle, 40,4 millions de comptes existants ont été désactivés pour abus. Du côté des développeurs, 193 000 comptes ont été résiliés et 138 000 demandes d'enregistrement rejetées avant même qu'une seule application ne soit soumise.

Apple examine aussi chaque application avant publication. En 2025, plus de 9,1 millions de soumissions ont été passées en revue et plus de deux millions rejetées. Parmi celles-ci, 1,2 million de nouvelles applications et près de 800 000 mises à jour. Dans 22 000 cas, Apple a trouvé des fonctionnalités cachées. 443 000 de ces apps ont été retoquées pour violation de la vie privée. Plusieurs d'entre elles présentaient aussi des contenus trompeurs ou plagiaient d'autres applications (371 000 cas).

Et puis il y a les cas les plus fourbes. Apple a retiré près de 59 000 applications initialement validées en tant que jeux ou utilitaires simples, puis modifiées après leur approbation pour servir à des fins d'escroquerie. Cette pratique dite du "bait-and-switch" consiste à soumettre un contenu anodin à la vérification, avant de changer le comportement de l'application une fois disponible au téléchargement. Nous avions déjà observé des comportements similaires avec les extensions publiées au sein du Chrome Web Store. Notons au passage que le programme TestFlight, permettant de beta-tester des versions préliminaires, n'est pas épargné. 2,5 millions de soumissions ont également été bloquées pour fraude ou problèmes de sécurité.