La situation est encore plus parlante lorsqu’on regarde le détail des composants. Selon Omdia, la DRAM coûtait en moyenne 25 dollars en août 2026, soit environ 4,5 fois plus qu’un an auparavant. La mémoire NAND atteignait de son côté 30,50 dollars, soit près de neuf fois son prix de l’année précédente.



L’essor de l’intelligence artificielle joue un rôle important dans cette hausse. Les fabricants de mémoire consacrent une part croissante de leurs capacités de production aux composants destinés aux centres de données et aux accélérateurs IA, plus rémunérateurs. La mémoire plus classique utilisée dans les téléviseurs, smartphones ou PC se retrouve ainsi davantage sous tension.

La hausse ne concerne d’ailleurs plus uniquement les petits téléviseurs. Pour un LCD UHD de 55 pouces, Omdia estime le prix de la carte principale à 118,20 dollars au troisième trimestre 2026, contre 33,90 dollars un an plus tôt, soit une multiplication par environ 3,5 en douze mois.