La flambée du prix de la mémoire et des semi-conducteurs bouleverse la structure de coût des téléviseurs. Sur les petits modèles LCD, la carte électronique principale coûte désormais plus cher que la dalle elle-même ; sur un 55 pouces, elle s’en approche dangereusement.
Selon des données d’Omdia relayées par ETNews, le coût de la carte principale, qui regroupe notamment le processeur, la mémoire DRAM, le stockage NAND et le module Wi-Fi, a désormais dépassé celui de la dalle sur certains téléviseurs LCD de petite taille. Le phénomène concerne notamment les modèles de 32 pouces HD et de 40 à 43 pouces Full HD.
La mémoire coûte jusqu’à neuf fois plus cher qu’il y a un an
La situation est encore plus parlante lorsqu’on regarde le détail des composants. Selon Omdia, la DRAM coûtait en moyenne 25 dollars en août 2026, soit environ 4,5 fois plus qu’un an auparavant. La mémoire NAND atteignait de son côté 30,50 dollars, soit près de neuf fois son prix de l’année précédente.
L’essor de l’intelligence artificielle joue un rôle important dans cette hausse. Les fabricants de mémoire consacrent une part croissante de leurs capacités de production aux composants destinés aux centres de données et aux accélérateurs IA, plus rémunérateurs. La mémoire plus classique utilisée dans les téléviseurs, smartphones ou PC se retrouve ainsi davantage sous tension.
La hausse ne concerne d’ailleurs plus uniquement les petits téléviseurs. Pour un LCD UHD de 55 pouces, Omdia estime le prix de la carte principale à 118,20 dollars au troisième trimestre 2026, contre 33,90 dollars un an plus tôt, soit une multiplication par environ 3,5 en douze mois.
À titre de comparaison, ces mêmes dalles LCD de 55 pouces coûtaient alors environ 123 dollars en moyenne, tandis que les références les moins chères pouvaient descendre jusqu’à 116 dollars. La carte électronique coûte donc déjà plus cher que les dalles les moins chères du marché.
Les LCD d’entrée et de milieu de gamme sont les plus exposés
Sans surprise, cette évolution pèse surtout sur les téléviseurs dont les marges sont les plus faibles.
Les modèles d’entrée et de milieu de gamme disposent de moins de latitude pour absorber une hausse du prix de la mémoire ou du stockage sans la répercuter sur le tarif final. Cela concerne aussi les déclinaisons plus haut de gamme du LCD, comme les téléviseurs MiniLED ou RGB MiniLED, même si leur prix de vente plus élevé laisse davantage de marge aux fabricants.
Jusqu’ici, les fabricants ont néanmoins réussi à contenir une partie de cette pression, notamment grâce aux revenus publicitaires et aux services intégrés aux Smart TV. Mais si le coût des composants continue de progresser, cette stratégie pourrait finir par montrer ses limites.
De son côté, l’OLED n’échappe pas totalement à cette inflation, puisque ces téléviseurs utilisent eux aussi de la DRAM, du stockage NAND, un SoC et des modules réseau. Mais le coût des dalles OLED continue de reculer, notamment avec l’arrivée de variantes moins chères comme l’OLED SE. Cette baisse peut donc absorber une partie de la hausse des composants et, à terme, réduire l’écart de prix avec certains LCD premium.
Faut-il acheter son téléviseur maintenant ?
Pas forcément si vous n'aviez pas prévu de le remplacer prochainement. Les hausses de coûts ne se répercutent pas automatiquement ni immédiatement sur les prix affichés en magasin. Les constructeurs peuvent jouer sur leurs marges, leurs promotions, leurs volumes de production ou encore leurs revenus annexes. Cependant oui, les téléviseurs LCD d’entrée et de milieu de gamme semblent aujourd’hui les plus exposés. Ce sont eux qui disposent du moins de marge pour absorber une nouvelle augmentation des composants.
La situation pourrait d’ailleurs se tendre davantage en 2027. En parallèle de la hausse de la mémoire, les fabricants chinois de dalles LCD comme BOE, TCL CSOT ou HKC ont déjà prévenu plusieurs grands constructeurs, dont LG, Samsung et Sony, de hausses tarifaires sur les panneaux LCD à partir de septembre ou octobre.
Pour les consommateurs, le risque n’est donc pas forcément une flambée généralisée et immédiate du prix des TV, mais plutôt la disparition progressive de certaines bonnes affaires, ou des tarifs moins agressifs sur les modèles les plus accessibles.