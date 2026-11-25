Pour beaucoup, le retour de Jensen Huang à la tête de NVIDIA est surtout le résultat d'un coup de pression de Donald Trump. Mais le principal intéressé nie.
Onze jours se sont à peine passés entre le moment où Jensen Huang a déposé sa démission, et celui où il a finalement repris les rênes de la compagnie qu'il a fondé : NVIDIA. Un temps durant lequel de nombreuses personnalités se sont exprimées en sa faveur, dont le président des États-Unis Donald Trump. Mais Jensen Huang nie toute implication de ce dernier dans son retour.
Non, Donald Trump ne serait pas intervenu en faveur de Jensen Huang
Pendant l'intermède de onze jours durant lequel Jensen Huang n'était plus à la tête de NVIDIA, Donald Trump s'est plusieurs fois exprimé pour son retour, allant même jusqu'à poster un message sur Truth Social demandant publiquement à NVIDIA de reprendre son fondateur.
Pourtant, Jensen Huang a tenu à nier l'implication de Donald Trump, à l'occasion d'un entretien chez NVIDIA, dont le New York Times se fait l'écho. « C'est […] tout à fait faux » a-t-il ainsi réagi. Ce qui ne l'a pas empêché d'affirmer que Donald Trump « aime vraiment, vraiment notre entreprise » et « se vante de Nvidia ».
Pour Jensen Huang, son retour n'est dû qu'à une évaluation positive de la situation par le conseil d'administration
Reste qu'il a affirmé dans le même entretien que NVIDIA était une entreprise apolitique. « Nous sommes l'entreprise la plus apolitique qui soit » a ainsi asséné Jensen Huang. Pour lui, la raison de son retour est beaucoup plus simple que celle de tortueuses intrigues politiques menées en sa faveur.
Il a ainsi expliqué que le conseil d'administration de NVIDIA avait simplement « rassemblé des éléments d'information », et « évalué l'ensemble de la situation », arrivant tout seul à la conclusion de la nécessité de son retour. Le conseil d'administration aurait par ailleurs reçu de la part de l'administration Trump l'assurance que Jensen Huang n'était pas une menace à la sécurité nationale. La fin d'une (courte) affaire d'État ?