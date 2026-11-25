Pendant l'intermède de onze jours durant lequel Jensen Huang n'était plus à la tête de NVIDIA, Donald Trump s'est plusieurs fois exprimé pour son retour, allant même jusqu'à poster un message sur Truth Social demandant publiquement à NVIDIA de reprendre son fondateur.

Pourtant, Jensen Huang a tenu à nier l'implication de Donald Trump, à l'occasion d'un entretien chez NVIDIA, dont le New York Times se fait l'écho. « C'est […] tout à fait faux » a-t-il ainsi réagi. Ce qui ne l'a pas empêché d'affirmer que Donald Trump « aime vraiment, vraiment notre entreprise » et « se vante de Nvidia ».