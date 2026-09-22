La ruée vers l’intelligence artificielle commence à produire des effets bien loin des centres de données. Selon TrendForce, elle contribue désormais à faire grimper certains coûts dans l’industrie des écrans, alors même que la demande en dalles TV est attendue en baisse d’ici la fin de l’année.
L’intelligence artificielle mobilise énormément de capacités industrielles, et cela commence à se ressentir jusque dans la chaîne de production des téléviseurs. Dans une étude publiée le 21 septembre, TrendForce estime que la forte demande liée à l’IA réduit les capacités disponibles pour certains matériaux et composants également utilisés par l’industrie des écrans, avec à la clé une hausse attendue du coût des dalles TV au quatrième trimestre 2026.
Pourquoi l’IA finit par peser sur le coût des dalles TV
Le mécanisme est assez indirect. La multiplication des serveurs IA augmente notamment les besoins en substrats, circuits imprimés et composants de gestion de l’alimentation, dont certains font appel aux mêmes fournisseurs et capacités de production que l’électronique grand public.
Les fabricants ont en outre tendance à privilégier ces composants à forte valeur ajoutée. TrendForce observe par exemple déjà des tensions sur certaines capacités de production de semi-conducteurs utilisant des procédés matures, notamment pour des puces utilisées dans l’affichage.
Cette pression sur la chaîne d’approvisionnement devrait contribuer à faire augmenter de 4 à 7 % le coût total des dalles destinées aux téléviseurs au quatrième trimestre 2026, par rapport au trimestre précédent.
Attention toutefois à ne pas aller trop vite : TrendForce parle bien ici du coût des dalles, et non d’une augmentation équivalente du prix des téléviseurs en magasin. Les fabricants peuvent absorber une partie de cette hausse, la répercuter sur certaines gammes ou ajuster leurs approvisionnements.
Des coûts qui montent alors que la demande recule
Le paradoxe est justement là. Alors que les coûts de production progressent, la demande ne suit pas la même trajectoire. TrendForce prévoit une baisse de 4 % des volumes de dalles TV au quatrième trimestre, les fabricants ayant déjà constitué une bonne partie de leurs stocks en prévision de la période de fin d’année.
Les principaux producteurs chinois commencent donc à lever le pied. BOE, TCL CSOT et HKC prévoient tous des arrêts temporaires ou des réductions de production pendant la Golden Week chinoise. Plusieurs lignes dédiées principalement aux grandes dalles LCD seront concernées, avec des interruptions pouvant atteindre une semaine chez TCL CSOT et HKC.
TrendForce estime ainsi que le taux d’utilisation des grandes usines de génération 5 et plus devrait tomber à 79,6 % en octobre, soit 4,2 points de moins qu’un mois auparavant.
Trois groupes chinois produisent désormais 70 % des dalles
Cette situation intervient surtout dans un marché devenu beaucoup plus concentré ces dernières années. Avec le retrait progressif de plusieurs fabricants de la production de dalles LCD pour téléviseurs, BOE, TCL CSOT et HKC représentent désormais à eux seuls 70 % de l’offre mondiale, selon TrendForce.
La réduction volontaire des volumes permet donc aussi aux fabricants de dalles de limiter la constitution de stocks et de tenter de stabiliser les prix.
Pour les marques de téléviseurs, l’équation devient plus délicate : composer avec des coûts de production en hausse tout en évoluant sur un marché où la demande ralentit. Rien ne permet encore d’affirmer que le consommateur en verra directement la couleur sur les étiquettes, mais la fin d’année pourrait bien être un peu moins confortable pour les fabricants de TV.