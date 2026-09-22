Le mécanisme est assez indirect. La multiplication des serveurs IA augmente notamment les besoins en substrats, circuits imprimés et composants de gestion de l’alimentation, dont certains font appel aux mêmes fournisseurs et capacités de production que l’électronique grand public.



Les fabricants ont en outre tendance à privilégier ces composants à forte valeur ajoutée. TrendForce observe par exemple déjà des tensions sur certaines capacités de production de semi-conducteurs utilisant des procédés matures, notamment pour des puces utilisées dans l’affichage.



Cette pression sur la chaîne d’approvisionnement devrait contribuer à faire augmenter de 4 à 7 % le coût total des dalles destinées aux téléviseurs au quatrième trimestre 2026, par rapport au trimestre précédent.



Attention toutefois à ne pas aller trop vite : TrendForce parle bien ici du coût des dalles, et non d’une augmentation équivalente du prix des téléviseurs en magasin. Les fabricants peuvent absorber une partie de cette hausse, la répercuter sur certaines gammes ou ajuster leurs approvisionnements.