Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais ces derniers mois les coûts des matières premières comme l'or, l’argent et le cuivre, essentiels à la fabrication de nombreux composants (y compris dans la filière LED), ont fortement augmenté. D'un autre côté, les prix de vente des produits LED n’ont cessé de reculer. Sur quatre ans, la baisse cumulée des prix du LED est estimée entre 30 et 40 %, comprimant durablement les marges des fabricants et rendant le modèle économique de plus en plus fragile.