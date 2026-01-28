Après plusieurs années de pression continue sur les prix, l’industrie chinoise de la LED amorce un réajustement tarifaire d’ampleur. Selon plusieurs sources industrielles, les hausses concernent l’ensemble de la chaîne de valeur, des puces LED aux produits finis, en passant par l’encapsulation, les PCB et les modules d’alimentation.
Des acteurs majeurs du secteur ont déjà notifié à leurs partenaires de nouvelles grilles tarifaires, avec des augmentations généralement comprises entre 3 % et 15 % selon les segments.
Une hausse de prix qui aura bientôt des répercussions
Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais ces derniers mois les coûts des matières premières comme l'or, l’argent et le cuivre, essentiels à la fabrication de nombreux composants (y compris dans la filière LED), ont fortement augmenté. D'un autre côté, les prix de vente des produits LED n’ont cessé de reculer. Sur quatre ans, la baisse cumulée des prix du LED est estimée entre 30 et 40 %, comprimant durablement les marges des fabricants et rendant le modèle économique de plus en plus fragile.
Les premiers ajustements tarifaires sont apparus dès l’été 2025 dans le segment de l’encapsulation, avant de s’étendre progressivement à l’ensemble de la filière à la fin de l’année. Certains composants stratégiques, comme les cartes PCB ou les modules d’alimentation, enregistrent des hausses plus marquées, sous l’effet combiné de la hausse du cuivre, de tensions sur les capacités de production et, bien évidemment, avec la pénurie de RAM en toile de fond.
Pour l’instant, l’impact direct sur les prix des téléviseurs et des moniteurs grand public reste limité. Les fabricants absorbent encore une partie de ces hausses, notamment sur les modèles à fort volume. Mais ce rééquilibrage des coûts pourrait, à moyen terme, influencer les arbitrages industriels, en particulier sur les gammes MiniLED qui requièrent plus de composants et d'électronique.
Une restructuration du marché en vue
Ce mouvement de fond traduit également une évolution plus structurelle du secteur, qui cherche à sortir d’une logique de concurrence exclusivement tirée par les prix. Plusieurs acteurs misent désormais davantage sur des segments à plus forte valeur ajoutée (MiniLED et MiniLED RGB, Micro LED, automobile, éclairage professionnel ou intelligent, etc.) afin de restaurer des niveaux de rentabilité compatibles avec les investissements à venir.
Sans annoncer une hausse immédiate des prix pour le consommateur, cette remontée progressive des coûts rappelle que l’écosystème LED entre dans une phase de normalisation économique, après une longue période de compression tarifaire.