On nous promet l’OLED depuis des années comme la technologie ultime. Une image parfaite, des noirs absolus, un contraste inégalé. Et pourtant, en 2026, acheter un téléviseur OLED reste un investissement conséquent. Les prix ont baissé, bien sûr, mais pas au point de rendre ces modèles réellement accessibles à tous.
Alors pourquoi l’OLED, pourtant bien installé sur le marché, ne suit-il pas la même trajectoire que le LCD à son époque ? La réponse tient en une réalité simple : tout, dans l’industrie actuelle, empêche cette technologie de devenir bon marché.
Bien sûr, cela n'empêche pas, lors d’opérations promotionnelles, de profiter de certains téléviseurs OLED sous la barre des 1000 euros. Mais ces baisses ponctuelles ne doivent pas tromper : hors promos, l’OLED reste solidement ancré dans le haut de gamme.
Un marché verrouillé et une production encore imparfaite
C’est sans doute le point le plus déterminant, et pourtant rarement mis en avant. Aujourd’hui, la production de dalles OLED pour téléviseurs repose presque exclusivement sur deux acteurs : LG Display et Samsung Display. Derrière eux, la majorité des marques, de Sony à Panasonic, en passant par Philips, ne font qu’assembler et optimiser.
Contrairement au LCD, qui a bénéficié d’une concurrence féroce entre de nombreux fabricants, l’OLED évolue dans un écosystème beaucoup plus fermé. Et sans véritable guerre des prix en amont, difficile d’espérer une chute rapide des tarifs en magasin. D’autant que LG et Samsung vendent aussi leurs propres téléviseurs. Dans ces conditions, pourquoi casser les prix des dalles pour leurs concurrents ?
L’autre réalité, plus technique cette fois, tient à la complexité de fabrication des dalles OLED. Même en 2026, les rendements sont loin d'être parfaits. Une partie des panneaux produits est tout simplement inutilisable, avec des taux de rebut élevé, ce qui augmente mécaniquement les coûts. Et plus les écrans sont grands, plus le problème s’amplifie. Or le marché pousse désormais vers des diagonales de 65 pouces et plus. Par conséquent, les prix s'envolent sur les grandes diagonales en OLED, c'est également la raison pour laquelle les fabricants n'en proposent que peu au-delà de 77 et 83 pouces. Autrement dit, contrairement au LCD, produire plus ne signifie pas encore produire beaucoup moins cher.
Une baisse réelle… mais surtout en trompe-l’œil
Alors, oui, l’OLED est aujourd’hui plus accessible qu’il y a dix ans. Mais cette baisse est en grande partie tirée par les promotions et les cycles commerciaux, plus que par une transformation profonde des coûts.
Surtout, l’OLED n’est presque jamais vendu comme un produit "simple". Il est systématiquement associé au haut de gamme : processeurs avancés, fréquences élevées, compatibilité HDR complète, design soigné. Même si la dalle devient moins chère, le reste du téléviseur maintient un positionnement premium. Pour 2026, une nouvelle dalle pourrait changer la donne et faire baisser les prix chez LG Display, la "OLED SE", qui a pour objectif de simplifier certains aspects de la fabrication et de proposer des panneaux moins coûteux, destinés à des modèles plus abordables.
Et puis, il ne faut pas oublier que face à l’OLED, le MiniLED s’impose aujourd’hui comme une alternative crédible. Moins coûteux à produire, capable d’atteindre des pics de luminosité très élevés, il offre une qualité d’image largement suffisante pour la majorité des usages. Dans certaines conditions, notamment en plein jour, il peut même paraître plus spectaculaire. Et surtout, il permet d’accéder à de grandes diagonales à des prix bien plus contenus.
L'inkjet OLED de TCL : une possible rupture ?
Un acteur pourrait toutefois rebattre les cartes : TCL. Le constructeur ne mise pas uniquement sur le MiniLED, mais travaille aussi sur une alternative à la production OLED traditionnelle, avec l’Inkjet OLED.
Cette technologie, basée sur un dépôt par impression plutôt que par évaporation, pourrait à terme réduire fortement les coûts de fabrication. Si elle atteint une production de masse viable, elle pourrait introduire une concurrence nouvelle dans un marché aujourd’hui très verrouillé.
Pour l’instant, cela reste une promesse. Mais c’est sans doute l’une des rares pistes capables de réellement faire bouger les prix.
Par ailleurs, pendant ce temps, le très haut de gamme évolue aussi. Le MicroLED, souvent présenté comme le graal de l’affichage, commence timidement à évoluer. TCL a récemment marqué les esprits en divisant par trois le prix de ses modèles 163 pouces, désormais proposés autour de 36 500 dollars, contre plus de 100 000 dollars auparavant. Une baisse impressionnante, qui témoigne de progrès réels dans la production. Mais à ce niveau de prix et avec de telles diagonales, on reste très loin d’une démocratisation.
Une technologie coincée entre deux dynamiques
Au final, l’OLED se retrouve dans une position intermédiaire. D’un côté, le MiniLED devient de plus en plus compétitif ; de l’autre, des déclinaisons plus avancées comme le RGB MiniLED s’imposent progressivement sur le haut de gamme, en venant concurrencer directement l’OLED. L’OLED, lui, n’est ni assez accessible pour devenir la norme, ni suffisamment disruptif aujourd’hui pour rester incontesté.
Au fond, si les TV OLED ne deviennent pas vraiment moins chères, ce n’est pas un retard technologique. C’est un équilibre industriel. Une production encore exigeante, un marché concentré, et une stratégie des fabricants qui consiste à préserver une image haut de gamme.
Tant que cet équilibre ne change pas, l’OLED restera ce qu’il est aujourd’hui : une technologie séduisante, de plus en plus répandue… mais pas vraiment bon marché.
Le rendement désigne la part de dalles produites qui sortent de l’usine conformes et vendables. En OLED, la fabrication implique des couches organiques très fines et sensibles, où un défaut local peut rendre une dalle entière inutilisable, surtout sur de grandes diagonales. Un taux de rebut élevé signifie que les coûts de matériaux, de temps machine et de contrôle qualité se répartissent sur moins d’unités vendables. Résultat : le coût unitaire augmente, même si le volume de production total est important. À l’inverse, un rendement qui progresse est l’un des leviers les plus efficaces pour faire baisser durablement les prix.En quoi un marché de dalles « concentré » (LG Display, Samsung Display) influence-t-il le prix des téléviseurs OLED ?
La dalle est l’élément le plus coûteux d’un téléviseur OLED, et son prix dépend fortement de la concurrence entre fournisseurs en amont. Quand peu d’acteurs maîtrisent la production, ils ont davantage de pouvoir de négociation sur les prix et les volumes, et moins d’incitation à déclencher une guerre tarifaire. Cette situation peut aussi limiter la diversité des technologies disponibles (types de dalles, tailles, générations), ce qui réduit les options pour les marques qui assemblent les téléviseurs. De plus, si un fabricant de dalles vend aussi des TV sous sa propre marque, il doit arbitrer entre fournir ses concurrents et préserver son positionnement. Au final, même si les coûts baissent un peu, la baisse en magasin peut rester lente et irrégulière.Qu’est-ce que l’Inkjet OLED, et en quoi le dépôt par impression diffère-t-il de l’évaporation utilisée en OLED « classique » ?
L’Inkjet OLED est une approche où certains matériaux OLED sont déposés par impression, un peu comme une imprimante qui dépose de minuscules gouttes de matière aux bons endroits. L’OLED « classique » repose souvent sur une évaporation sous vide à travers des masques fins, une méthode coûteuse, complexe et sujette à des pertes de matière. L’impression peut théoriquement réduire le gaspillage, simplifier certaines étapes et améliorer le coût de production, surtout si elle passe à grande échelle avec une bonne précision. En pratique, le défi est de garantir une uniformité parfaite, une haute résolution et une fiabilité identique sur de grandes dalles. Si ces verrous industriels sont levés, cela peut introduire un nouvel acteur compétitif et faire pression sur les prix.