Enfin, la technologie n’a pas encore totalement résolu l’un de ses défis majeurs : l’assemblage modulaire. Les écrans de très grande taille sont constitués de plusieurs modules, dont les jonctions peuvent rester visibles selon l’éclairage ou les contenus affichés.



Faut-il enfin y croire ? Pas encore pour le grand public. Mais cette annonce de TCL marque sans doute un tournant : celui d’un MicroLED qui commence doucement à se rapprocher d'une logique d'industrialisation.