Le MicroLED fait partie de ces technologies dont on parle depuis des années comme du pinacle de l'affichage. Pour autant, le prix des affichages MicroLED est resté jusque-là très élevé, puisqu'il fallait compter environ 1000 € par pouce.
TCL vient peut-être de changer la donne. Le constructeur vient en effet d'annoncer deux nouveaux modèles en Chine, avec un prix divisé par trois par rapport aux modèles précédents. Un signal fort pour l'avenir du MicroLED ?
MicroLED : une baisse de prix inédite
En Chine, TCL vient de lancer deux téléviseurs MicroLED de 163 pouces, les Max163M et Max163M Pro, respectivement proposés autour de 36 500 et 51 000 dollars. Un positionnement qui tranche nettement avec celui de 2024 : à l’époque, un modèle équivalent dépassait encore les 100 000 dollars.
Une telle baisse, en si peu de temps, est loin d’être anodine. Elle suggère des progrès rapides sur les coûts de production, historiquement le principal frein au développement des affichages MicroLED. Cette technologie repose sur le transfert et l’intégration de millions de LED microscopiques, un processus extrêmement complexe à industrialiser à grande échelle.
Pour autant, si la baisse de prix est impressionnante, on ne peut pas non plus parler de démocratisation. À ce niveau de prix et avec une diagonale de 163 pouces, ces téléviseurs restent destinés à une clientèle très spécifique. Mais pour la première fois, le MicroLED commence à se rapprocher, lentement, d’un horizon plus crédible.
Des promesses intactes… et des limites bien réelles
Sur le plan technique, le microLED conserve ses atouts théoriques. Comme l’OLED, il s’agit d’une technologie auto-émissive, sans rétroéclairage, capable d’afficher des noirs parfaits et un contraste quasi infini. TCL avance ici une luminosité pouvant dépasser les 10 000 cd/m², ainsi qu’une couverture complète du BT.2020, avec un pilotage en 22 bits. La version Pro ajoute un support du 4K à 120 Hz.
Enfin, la technologie n’a pas encore totalement résolu l’un de ses défis majeurs : l’assemblage modulaire. Les écrans de très grande taille sont constitués de plusieurs modules, dont les jonctions peuvent rester visibles selon l’éclairage ou les contenus affichés.
Faut-il enfin y croire ? Pas encore pour le grand public. Mais cette annonce de TCL marque sans doute un tournant : celui d’un MicroLED qui commence doucement à se rapprocher d'une logique d'industrialisation.