Foire aux questions

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À quoi servent les certificats numériques utilisés par Windows Update ?

Les certificats numériques permettent à Windows de vérifier l’identité du service Windows Update et l’authenticité des mises à jour téléchargées. Concrètement, ils servent à valider une chaîne de confiance : le PC s’assure que les paquets proviennent bien de Microsoft et n’ont pas été altérés en transit. Comme tout certificat, ils ont une date d’expiration, ce qui limite les risques liés à des clés trop anciennes ou compromises. Sans certificat valide (ou sans remplaçant déjà installé), la connexion de confiance échoue et Windows Update peut refuser de distribuer des correctifs.

Pourquoi faut-il installer un correctif mensuel précis avant mai/juin 2027 pour continuer à recevoir des mises à jour ?

Parce que les nouveaux certificats sont livrés « dans le flux » des mises à jour mensuelles : c’est le mécanisme de rotation planifiée des certificats. Si un PC n’installe pas la mise à jour qui transporte les certificats de remplacement avant l’expiration des anciens, il se retrouve dans une impasse : il ne peut plus établir la confiance nécessaire pour récupérer les mises à jour suivantes. Cela ne bloque pas Windows au quotidien, mais coupe l’accès aux patchs de sécurité, aux correctifs de fiabilité et parfois à certains composants distribués via Windows Update. D’où l’insistance sur des jalons (juillet 2026, septembre 2025, etc.) qui garantissent que les certificats auront été injectés à temps selon la version.

Quelle différence entre Windows Update, WSUS et le Catalogue Microsoft Update pour maintenir des PC à jour ?

Windows Update est le service en ligne standard de Microsoft utilisé par la plupart des PC pour télécharger automatiquement les mises à jour. WSUS (Windows Server Update Services) est une solution interne aux entreprises : les mises à jour sont approuvées et redistribuées depuis un serveur local, ce qui réduit la dépendance directe de chaque poste aux serveurs publics de Microsoft. Le Catalogue Microsoft Update est, lui, une bibliothèque de paquets téléchargeables manuellement, utile pour dépanner une machine bloquée ou hors ligne. Dans tous les cas, il faut que la machine reçoive les correctifs qui embarquent les certificats de remplacement, sinon la chaîne de confiance liée aux mises à jour finit par casser.