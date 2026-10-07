Le cabinet américain Charles River Associates a estimé à près de 1,4 milliard d'euros le préjudice subi par les 101 médias depuis l'entrée en vigueur du RGPD, en mai 2018. Ses experts ont épluché les revenus publicitaires de Meta entre 2015 et 2023, ainsi que la valeur que les annonceurs accordent aux données personnelles collectées par Facebook et Instagram. Ils ont aussi mesuré combien de visiteurs un site perd quand il leur demande d'accepter les cookies. Un lecteur qui refuse les cookies sur le site d'un journal ne voit plus que des publicités génériques, que le média vend moins cher. D'après les plaignants, Meta ne demandait pas l'accord de ses utilisateurs pendant ces années, ce qui lui permettait de proposer aux annonceurs un ciblage plus précis.

Avant le débat sur le fond, Meta a demandé au tribunal l'accès aux données de l'expert. L'entreprise voulait aussi que les 101 médias prouvent qu'ils respectent le RGPD. Les plaignants ont répondu avec l'exemple de Madrid, où le tribunal de commerce a condamné Meta en novembre 2025 à verser plus de 540 millions d'euros, intérêts compris, à 87 éditeurs et agences de presse espagnols. Le juge espagnol n'avait pas demandé ce type de preuve aux éditeurs. Le juge parisien a suivi les médias sur ce point. Il estime que leur réclamer ces preuves aujourd'hui « s'avère prématuré et disproportionné (...) pour éclairer les débats à ce stade de la procédure ».

Meta pourra en revanche consulter le calcul de Charles River Associates, mais seulement dans un cercle restreint défini par le tribunal. Ce cercle réunira quatre représentants au maximum par média et huit personnes chez Meta, notamment des juristes et des financiers. Avec leurs avocats, ils auront accès aux sources et aux hypothèses de l'expert. Aucun d'eux ne devra avoir de lien direct avec des annonceurs ou des agences médias.