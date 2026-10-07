D’ailleurs, l’inspecteur de la NASA s’inquiétait déjà de la situation dans un rapport publié en juin, dans lequel il affirmait que le centre spatial Kennedy, en Floride, et la base de Wallops, en Virginie, approcheront de leur capacité maximale en 2028-2029. Il a ainsi identifié les trois points faibles du réseau actuel : le réseau d’azote et d’hélium incapable de servir plusieurs utilisateurs à la fois, une électricité utilisée au-delà de sa durée de vie prévue, et environ 19 000 trajets de camions supplémentaires par an sur des routes vieillissantes.