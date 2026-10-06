En examinant les échantillons publiés par Marx, les chercheurs de Cybernews ont conclu à une source unique, et non à cinq piratages chez cinq entreprises. D’après eux, un prestataire d’envoi de SMS en masse a subi une intrusion. Les entreprises relient ce type de service à leur logiciel de gestion de la relation client pour écrire à leurs clients, qu’il s’agisse de confirmer une course ou d’envoyer un code de vérification. « La gravité des fuites de ce type peut varier considérablement selon la manière dont chaque entreprise choisit de gérer le contenu des SMS », expliquent les chercheurs.

Dans les échantillons, l’équipe a trouvé des numéros de téléphone et le nom de l’opérateur mobile de chaque destinataire, sans autre donnée personnelle détaillée. Le nom des personnes qui ont réservé une course est aussi visible dans les messages liés à Uber. Pour Cybernews, « le nombre d’enregistrements est corrélé au nombre de SMS », et un message long est découpé en plusieurs lignes de la base de données. Un client peut donc apparaître plusieurs fois dans le fichier, et le nombre réel de victimes est inconnu à ce stade.

Tous les numéros examinés sont indiens ou omanais. Le périmètre réel de la fuite est toutefois impossible à estimer, car les fragments de nombreux SMS sont regroupés dans un seul champ et fortement tronqués, préviennent les chercheurs.