Au cœur de l'édifice, le « Digital EO backbone » fera office de colonne vertébrale, c'est-à-dire l'axe central sur lequel s'appuiera tout le système. Avec sa filiale CGI France Défense et Spatial, le Canadien CGI endosse le rôle d'architecte et d'intégrateur de Digital EO. Il conçoit l'ensemble et veille à ce que les différentes briques fonctionnent de concert. Le groupe contribuera aussi à faire vivre la plateforme au quotidien. Les organisations pourront y gérer leurs données, leurs services et leurs communautés d'utilisateurs, pendant que CGI accompagnera les utilisateurs et développeurs et participera à l'amélioration continue de l'outil. Son expertise est déjà connue dans les secteurs du spatial, de la cybersécurité, de la data et de l'IA.