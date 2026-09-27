C’est notre confrère Bleeping Computer qui nous rapporte l’affaire.

En une dizaine de minutes, le 24 septembre, cinq entreprises clientes ont appelé Christian Van Hautte, qui dirige un fournisseur de services informatiques gérés en Belgique. Sur des dizaines de PC au total, leurs licences d’Office 2016 ou d'Office 2019 Famille et Petite Entreprise n’étaient plus reconnues.

On vous en parle depuis un bon moment et pour cause. Microsoft enchaîne les ratés de mise à jour ce mois-ci, avec des administrateurs qui ont constaté des connexions VPN d’entreprise bloquées sous Windows 11 après son Patch Tuesday de septembre. Or l'éditeur a mis fin au support d'Office 2016 et d'Office 2019 le 14 octobre 2025, et ne prévoit plus aucune mise à jour pour ces deux versions. Des utilisateurs qui avaient payé leur licence une fois pour toutes ont donc perdu l’usage de Word et d’Excel à cause d’un correctif destiné aux seuls abonnés de Microsoft 365.