Des propriétaires de licences perpétuelles d’Office 2016 et d'Office 2019 ont découvert la mention « produit sans licence » dans Word ou Excel, et parfois la disparition complète de leur suite bureautique. En cause, la mise à jour facultative KB5002907 de Microsoft 365, dont Microsoft a suspendu le déploiement le temps de mener son enquête.
C’est notre confrère Bleeping Computer qui nous rapporte l’affaire.
En une dizaine de minutes, le 24 septembre, cinq entreprises clientes ont appelé Christian Van Hautte, qui dirige un fournisseur de services informatiques gérés en Belgique. Sur des dizaines de PC au total, leurs licences d’Office 2016 ou d'Office 2019 Famille et Petite Entreprise n’étaient plus reconnues.
On vous en parle depuis un bon moment et pour cause. Microsoft enchaîne les ratés de mise à jour ce mois-ci, avec des administrateurs qui ont constaté des connexions VPN d’entreprise bloquées sous Windows 11 après son Patch Tuesday de septembre. Or l'éditeur a mis fin au support d'Office 2016 et d'Office 2019 le 14 octobre 2025, et ne prévoit plus aucune mise à jour pour ces deux versions. Des utilisateurs qui avaient payé leur licence une fois pour toutes ont donc perdu l’usage de Word et d’Excel à cause d’un correctif destiné aux seuls abonnés de Microsoft 365.
Suppression et réinstallation d’Office
Microsoft réserve KB5002907, dans son bulletin de support, aux PC Windows équipés d’applications Microsoft 365 en retard de plus de 90 jours sur leurs mises à jour et rattachés au canal actuel ou au canal Entreprise mensuel. L’éditeur la propose dans Windows Update, avec les mises à jour facultatives des autres produits Microsoft, et précise que son installation n’est pas automatique. Chez les clients de Christian Van Hautte, KB5002907 a malgré tout été installée sans la moindre intervention de leur part.
D’après les observations de ce dirigeant belge, l’installation Office existante est effacée, puis réinstallée ou migrée, au moment où KB5002907 est appliquée. Sur les PC équipés à la fois d’Office 2016 ou 2019 en 32 bits et d’un environnement d’exécution Microsoft Access en 64 bits, il a en outre constaté l’échec de cette seconde étape. Microsoft interdit en effet le mélange de produits Office 32 et 64 bits dans son programme d’installation, et aucune version d’Office n’est alors présente sur ces postes.
L’origine de ce comportement n’a pas été confirmée par Microsoft. L’éditeur admet toutefois, dans la nouvelle version de son bulletin, que la mise à jour « visait à résoudre les problèmes de non-mise à jour des applications Microsoft 365 sur certains appareils ». « Suite à cette opération de réparation, certains appareils se sont retrouvés sans versions fonctionnelles des applications Microsoft 365 ou d'Office », précise Microsoft.
Réactiver ou réinstaller Office 2016 et 2019
Pour Microsoft, vous avez le choix entre deux options. Dans certains cas, Office 2016 ou Office 2019 est toujours installé mais sans licence, et l’éditeur demande à ses utilisateurs de réactiver leur produit acheté. Christian Van Hautte a ainsi rétabli l’activation chez ses clients avec la clé de produit Office d’origine. Un internaute a signalé sur Reddit la désactivation soudaine de plusieurs installations d’Office 2019, avant de préciser qu’il a fallu, sur certains postes, se connecter au compte Microsoft et sélectionner la licence au lieu de saisir simplement la clé. Des propriétaires d'Office 2016 ont fait état de licences invalidées après KB5002907 sur les forums d’entraide de Microsoft.
- Achat définitif
- Ne repose pas sur le cloud
- Ne nécessite pas d'avoir une connexion internet
Dans de « rares cas », Office a été entièrement désinstallé, et Microsoft conseille alors de télécharger et réinstaller la copie achetée. Plusieurs clients ont appelé un administrateur pour ce motif, d'après son message publié sur Reddit. « Mes installations d’Office 2019 et d'Office 2016 de mon père ont toutes les deux été supprimées du jour au lendemain… Les deux sont des clés 100 % légitimes achetées il y a longtemps », a témoigné un autre utilisateur.
Contacté par BleepingComputer, un porte-parole de Microsoft a promis que « des instructions supplémentaires seront communiquées aux clients par les canaux appropriés ».