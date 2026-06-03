Quand un certificat redéfinit la « propriété » d'un logiciel

Microsoft affronte d'ailleurs, en cette même année 2026, un second dossier de certificats arrivés en fin de vie. Les certificats Secure Boot de Windows 11 expirent eux aussi à partir du 24 juin. Mais cette fois, l'entreprise écarte explicitement le scénario de la machine soudain inutilisable : les PC qui n'ont pas migré continueront de démarrer et de recevoir leurs mises à jour, au prix d'une sécurité de démarrage qui se dégrade lentement. Deux certificats qui expirent (l'un sécurise le démarrage du PC, l'autre validait une licence d'usage), mais deux réponses opposées : sur Windows, on rassure et on laisse fonctionner ; sur Office 2019 pour Mac, on coupe l'édition. Un certificat qui arrive à échéance ne condamne donc pas mécaniquement un logiciel. Au final, c'est la décision de l'éditeur qui tranche.

Microsoft peut plaider, non sans raison, que les certificats expirent, que les modèles de sécurité évoluent et qu'un logiciel hors support ne se maintient pas éternellement. L'argument porte moins quand le produit avait précisément été vendu comme l'alternative à l'abonnement. Et le calendrier raconte sa propre histoire : le « mode de fonctionnalités réduites » oriente mécaniquement vers Microsoft 365 ou vers un achat neuf d'Office 2024 (perpétuel lui aussi, du moins jusqu'à la prochaine échéance de certificat).

Pour éviter le couperet, la marche à suivre tient en peu de gestes. Les abonnés 365 et les utilisateurs d'Office 2021 vérifient leur version dans le menu « À propos », puis mettent à jour avant le 13 juillet. Les détenteurs d'Office 2019, eux, n'ont pas cette porte de sortie : il leur reste l'abonnement, l'achat d'Office 2024, ou le grand saut vers une suite bureautique gratuite, à commencer par LibreOffice et ses concurrentes. De quoi reconsidérer, peut-être, ce qu'on entend par « acheter » un logiciel.