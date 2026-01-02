Votre Windows 11 actuel ne passera peut-être pas l'année. Microsoft prépare son calendrier des exécutions pour 2026, et la liste des condamnés est longue. Très longue.
Microsoft suit depuis toujours une logique implacable : mettre à jour ou disparaître. L'entreprise de Redmond vient de dévoiler son planning d'arrêt de support pour 2026, et plusieurs produits majeurs arrivent en fin de vie. Windows 11 24H2, déployé en octobre 2024, cessera de recevoir des mises à jour de sécurité dès le 4 octobre 2026. Même sort pour Office 2021, qui tirera sa révérence exactement cinq ans après son lancement, le 13 octobre 2026. Cette vague d'obsolescence programmée touche aussi Windows 11 SE.
Windows 11 et Office : un cycle de vie qui s'accélère
Windows 11 24H2 n'aura bénéficié que de deux ans de support, une durée classique pour les versions non-Entreprise du système. Les utilisateurs devront migrer vers Windows 11 25H2, sorti fin septembre 2025. La bonne nouvelle ? Cette transition ne devrait pas poser de problème majeur puisque la version 25H2 repose sur la même base technique que la 24H2. Microsoft qualifie d'ailleurs cette mise à jour de « package d'activation », ce qui signifie qu'aucun changement profond n'affecte le système.
Du côté d'Office, la rupture est plus nette. Office 2021 arrête après cinq années de service, et aucune mise à niveau gratuite n'existe vers Office 2024. Les deux suites logicielles sont vendues comme des produits distincts, obligeant les utilisateurs à repasser à la caisse. Office 2024 intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans Word, Excel et PowerPoint, ainsi qu'une meilleure intégration cloud avec OneDrive. Microsoft pousse évidemment vers son abonnement Microsoft 365, mais Office 2024 reste disponible en licence perpétuelle jusqu'en octobre 2029.
Pourquoi Microsoft accélère l'obsolescence de ses produits
Cette politique de renouvellement constant sert plusieurs objectifs. D'abord, limiter la surface d'attaque en matière de sécurité : moins de versions actives signifie moins de correctifs à déployer simultanément. Ensuite, forcer l'adoption des nouvelles fonctionnalités, notamment l'intégration de l'IA qui devient le cheval de bataille de l'entreprise. Enfin, générer des revenus récurrents via les abonnements Microsoft 365 plutôt que les licences perpétuelles.
Les éditions Entreprise et Éducation de Windows 11 23H2 bénéficient d'un sursis jusqu'en novembre 2026, soit un an de plus que les versions grand public. Cette différence de traitement entre particuliers et professionnels ne surprend guère : les grandes organisations paient pour obtenir des cycles de support étendus. La liste des produits abandonnés en 2026 inclut aussi .NET 8 et 9, PowerShell 7.4 et Windows Server 2012 R2, dont la troisième année de mises à jour de sécurité étendues prend fin.
Microsoft maîtrise l'art du renouvellement forcé depuis des décennies, mais l'entreprise maintient aussi une compatibilité descendante plutôt solide. Cette double approche permet de pousser les utilisateurs vers les nouvelles versions tout en évitant les migrations brutales. Reste à savoir si les utilisateurs d'Office 2021 accepteront de payer à nouveau pour des fonctionnalités d'IA dont ils n'ont peut-être pas besoin.