Cette politique de renouvellement constant sert plusieurs objectifs. D'abord, limiter la surface d'attaque en matière de sécurité : moins de versions actives signifie moins de correctifs à déployer simultanément. Ensuite, forcer l'adoption des nouvelles fonctionnalités, notamment l'intégration de l'IA qui devient le cheval de bataille de l'entreprise. Enfin, générer des revenus récurrents via les abonnements Microsoft 365 plutôt que les licences perpétuelles.​

Les éditions Entreprise et Éducation de Windows 11 23H2 bénéficient d'un sursis jusqu'en novembre 2026, soit un an de plus que les versions grand public. Cette différence de traitement entre particuliers et professionnels ne surprend guère : les grandes organisations paient pour obtenir des cycles de support étendus. La liste des produits abandonnés en 2026 inclut aussi .NET 8 et 9, PowerShell 7.4 et Windows Server 2012 R2, dont la troisième année de mises à jour de sécurité étendues prend fin.​

Microsoft maîtrise l'art du renouvellement forcé depuis des décennies, mais l'entreprise maintient aussi une compatibilité descendante plutôt solide. Cette double approche permet de pousser les utilisateurs vers les nouvelles versions tout en évitant les migrations brutales. Reste à savoir si les utilisateurs d'Office 2021 accepteront de payer à nouveau pour des fonctionnalités d'IA dont ils n'ont peut-être pas besoin.