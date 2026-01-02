Microsoft a discrètement mis à jour sa documentation de support pour officialiser la nouvelle : Windows 11 SE version 24H2 sera la dernière mouture du système. Le couperet tombera définitivement en octobre 2026, date à laquelle l'éditeur cessera tout support technique. Et cela inclut les indispensables correctifs de sécurité. Le message adressé aux établissements scolaires est sans équivoque : il est temps de remplacer le parc informatique existant, y compris les Surface Laptop SE, pour basculer vers une édition standard de Windows 11.

Cette décision marque l'échec d'une stratégie pourtant claire sur le papier : Windows 11 SE avait été conçu spécifiquement pour les élèves du primaire et du collège avec une approche "cloud-first" radicale pour contrer l'hégémonie de Google. Le système, optimisé pour des machines à bas coût comme le Surface Laptop SE à 249 dollars, forçait la sauvegarde des fichiers sur OneDrive et simplifiait l'interface pour réduire les distractions en classe.