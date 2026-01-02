Microsoft vient de signer l'arrêt de mort de Windows 11 SE, la version allégée de son OS destinée au marché de l'éducation. Lancé pour concurrencer les Chromebooks, le système ne recevra plus de mises à jour après octobre 2026.
Microsoft avait pour ambition de reconquérir les salles de classe américaines avec un système dédié. Mais finalement cela aura été de courte durée. Quatre ans après son annonce, la firme de Redmond confirme l'abandon progressif de Windows 11 SE, laissant le champ libre à son concurrent Chrome OS.
Microsoft laisse le champ libre à Google
Microsoft a discrètement mis à jour sa documentation de support pour officialiser la nouvelle : Windows 11 SE version 24H2 sera la dernière mouture du système. Le couperet tombera définitivement en octobre 2026, date à laquelle l'éditeur cessera tout support technique. Et cela inclut les indispensables correctifs de sécurité. Le message adressé aux établissements scolaires est sans équivoque : il est temps de remplacer le parc informatique existant, y compris les Surface Laptop SE, pour basculer vers une édition standard de Windows 11.
Cette décision marque l'échec d'une stratégie pourtant claire sur le papier : Windows 11 SE avait été conçu spécifiquement pour les élèves du primaire et du collège avec une approche "cloud-first" radicale pour contrer l'hégémonie de Google. Le système, optimisé pour des machines à bas coût comme le Surface Laptop SE à 249 dollars, forçait la sauvegarde des fichiers sur OneDrive et simplifiait l'interface pour réduire les distractions en classe.
La véritable particularité de Windows 11 SE résidait dans son administration verrouillée, un point crucial qui le différenciait des versions classiques. L'OS ne permettait pas l'installation libre de logiciels et sa gestion passait exclusivement par Microsoft Intune for Education, une console permettant aux équipes informatiques de pousser des configurations et des applications à distance. Microsoft avait donc tenté de copier l'approche de Google faisant le succès des Chromebooks. Windows 11 SE bloquait par défaut les exécutables Win32 non approuvés et privilégiait une liste blanche d'outils éducatifs validés.
Les constructeurs partenaires Dell et HP s'y sont essayés, mais face à la simplicité de Chrome OS, la formule n'a pas vraiment décollé. Après l'abandon de Windows 10X et le succès mitigé du mode S, Microsoft peine toujours à proposer une alternative viable et légère pour les terminaux à faible puissance. Les écoles équipées devront donc anticiper le renouvellement de leur matériel avant l'échéance fatidique de 2026. D'ici là, Google aura peut-être dévoilé Aluminium OS, son projet visant à fusionner Chrome OS et Android.