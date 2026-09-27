Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce que Home MCP, et à quoi sert-il dans une maison connectée ?

Home MCP (Model Context Protocol) est un protocole qui standardise la connexion entre un modèle d’IA et des services externes, ici l’écosystème Google Home. Concrètement, il permet à un agent IA tiers d’interroger l’état des appareils (capteurs, caméras, écrans, enceintes) et l’historique d’événements de la maison. L’intérêt est d’éviter des intégrations sur-mesure pour chaque assistant : un même “langage” de connexion peut exposer des données et des commandes de façon cohérente. En contrepartie, l’accès doit être strictement contrôlé, car plus on ouvre l’écosystème à des agents, plus on augmente la surface d’attaque et les risques d’actions non souhaitées.

Pourquoi certaines actions (comme le déverrouillage des portes) sont-elles exclues des agents IA tiers ?

Dans la domotique, on distingue souvent les actions “à faible risque” (consulter un historique, lire un état, lancer une scène non critique) des actions “à haut risque” (déverrouiller une serrure, désactiver une alarme, ouvrir un portail). Les secondes nécessitent généralement des exigences renforcées : authentification forte, confirmation explicite, journalisation et parfois présence locale. Un agent IA peut mal interpréter une instruction, être manipulé par une consigne ambiguë ou subir une compromission, ce qui rend ces actions particulièrement sensibles. Exclure ces commandes réduit les impacts possibles en cas de comportement inattendu ou indésirable.

Que signifie “mises à jour en arrière-plan” d’un widget, et pourquoi cela peut vider la batterie ?

Une mise à jour en arrière-plan correspond au fait qu’un widget rafraîchit ses données sans ouverture explicite de l’application, en déclenchant des requêtes réseau et des traitements locaux. Sur une app de maison connectée, cela peut impliquer la récupération d’états d’appareils, de vignettes caméra ou d’événements récents, parfois à intervalles fréquents. Ces réveils réguliers empêchent le téléphone d’entrer dans des modes d’économie d’énergie et sollicitent aussi le Wi‑Fi, le CPU et parfois le stockage. Suspendre ces rafraîchissements quand l’écran est éteint limite les activités “invisibles” et améliore l’autonomie, tout en réduisant la charge côté appareils et services cloud.