Google a mis à jour Google Home avec deux ajouts réclamés depuis longtemps : la suppression des routines prédéfinies enfin possible, et des actions vocales prêtes à l'emploi dans l'éditeur d'automatisation.
Pendant des années, les routines intégrées de Google Home, « Bonjour », « Au lit » et autres automatismes de routines, étaient impossibles à supprimer, même quand on ne les avait jamais utilisées. Elles encombraient la liste, sans recours possible. Mais ça, c'est du passé, car Google a enfin corrigé ça. Un appui, elles disparaissent, et la place libérée revient aux automatisations qu'on a réellement construites.
Google le reconnaît lui-même dans ses notes de version : la demande était ancienne. Les utilisateurs réclamaient cette option depuis longtemps. C'est fait.
Dix actions vocales disponibles sans rien taper
Jusqu'ici, si vous souhaitiez intégrer une commande vocale dans une routine il vous fallait la saisir manuellement, mot pour mot. Google propose maintenant une bibliothèque d'actions prédéfinies pour l'assistant, directement dans l'éditeur. Annoncer l'heure, la météo du jour, lancer de la musique, un podcast, des sons pour dormir, raconter une blague : dix actions disponibles d'un seul appui. Vous n'avez plus qu'à choisir, confirmer, et c'est dans votre routine.
Pour les profils moins techniques, c'est un raccourci direct. Pour les autres, ça évite de retaper les mêmes formules à chaque nouvelle automatisation. Notez toutefois que ces actions fonctionnent uniquement sur les appareils compatibles et sont pour l'instant cantonnées à l'éditeur d'automatisation, pas encore disponibles avec « Demander à Home » ni avec « M'aider à créer », les deux fonctions propulsées par Gemini. Et comme souvent, Google ne donne pas de calendrier sur ce point.
Signaler un problème ou télécharger un clip est enfin plus simple
Désormais, avec un appui long sur une automatisation, vous ouvrez un menu de réclamations et retours direct. Plus besoin de fouiller dans les paramètres pour signaler un problème. Et sur la version web de Google Home, les clips vidéo de caméras peuvent être téléchargés en continu jusqu'à cinq minutes. Avant, une séquence un peu longue se fragmentait en morceaux, même si elle correspondait à un seul événement.
Depuis le début de l'année, Google pousse des correctifs toutes les deux semaines sur Home. Au début du mois, c'était déjà de nouveaux déclencheurs qui arrivaient dans l'éditeur : taux d'humidité, état de la batterie, robot aspirateur sur sa base, appui long sur un interrupteur, détection de fuite ou de fenêtre ouverte. Des déclencheurs bien plus précis qu'avant, pour des automatisations qu'on peut enfin construire avec davantage de finesse.
- Un logiciel compatible avec de nombreux appareils connectés Google
- Des outils complets associés à des commandes simples
- Une interface intuitive adaptée à tous les publics