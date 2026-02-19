Pendant des années, les routines intégrées de Google Home, « Bonjour », « Au lit » et autres automatismes de routines, étaient impossibles à supprimer, même quand on ne les avait jamais utilisées. Elles encombraient la liste, sans recours possible. Mais ça, c'est du passé, car Google a enfin corrigé ça. Un appui, elles disparaissent, et la place libérée revient aux automatisations qu'on a réellement construites.

Google le reconnaît lui-même dans ses notes de version : la demande était ancienne. Les utilisateurs réclamaient cette option depuis longtemps. C'est fait.