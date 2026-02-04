Avec sa dernière mise à jour, Google s’attaque aux ratés de lecture des vidéos récentes dans son application Home. Le groupe en profite pour enrichir les scénarios d’automatisation, désormais basés sur davantage de conditions et d’actions.
Vous avez peut-être déjà connu ce scénario. Vous recevez une alerte sur votre smartphone, vous l'ouvrez immédiatement et vous vous heurtez à un écran noir accompagné d'un laconique « vidéo non disponible ». Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Cette mésaventure fait partie du quotidien de nombreux propriétaires de caméras connectées. Google vient de publier une mise à jour visant à corriger ce dysfonctionnement, tout en introduisant une série de nouveaux déclencheurs pour les utilisateurs qui multiplient les scénarios automatisés dans leur logement.
Google Home : la lecture des vidéos récentes gagne en fiabilité
L’amélioration principale de cette mise à jour concerne la consultation des enregistrements vidéo. Selon Google, la lecture dite « proche du direct » a été retravaillée afin de rendre disponibles plus rapidement les clips enregistrés quelques instants auparavant. L’objectif est clair : réduire les erreurs de type « vidéo non disponible » qui apparaissaient encore fréquemment lors de l’ouverture d’un événement récent.
Concrètement, lorsqu’une caméra détecte un mouvement et envoie une alerte, l’application devrait désormais accéder plus facilement à la séquence associée. On précise que rien ne change côté matériel : la mise à jour vise uniquement à fiabiliser l’accès aux enregistrements récents.
Plus de déclencheurs et d'actions personnalisables
Parce qu'une bonne nouvelle ne survient jamais seule : la mise à jour introduit également plusieurs déclencheurs inédits. Le géant de Mountain View en profite notamment pour étendre la prise en compte de paramètres comme le taux d’humidité, l’état de charge d’un appareil ou le retour d’un aspirateur robot sur sa base. Ces éléments viennent s’ajouter aux conditions déjà disponibles pour créer des automatisations.
Les interactions avec certains boutons et interrupteurs gagnent aussi en précision. L’application distingue désormais les appuis simples, multiples ou prolongés, à condition que les appareils soient compatibles. Cette granularité supplémentaire autorise des réactions différentes à partir d’un même objet, sans multiplier les accessoires.
Pour couronner le tout, les actions déclenchées par ces automatisations deviennent elles aussi plus complètes. Il est par exemple possible de régler un éclairage connecté sur une couleur ou une température précise, plutôt que de se limiter à un allumage ou une extinction. Comme souvent chez Google, ces nouveautés seront activées par vagues successives. Par conséquent, les délais peuvent plus ou moins varier d’un utilisateur à l’autre.