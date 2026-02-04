Parce qu'une bonne nouvelle ne survient jamais seule : la mise à jour introduit également plusieurs déclencheurs inédits. Le géant de Mountain View en profite notamment pour étendre la prise en compte de paramètres comme le taux d’humidité, l’état de charge d’un appareil ou le retour d’un aspirateur robot sur sa base. Ces éléments viennent s’ajouter aux conditions déjà disponibles pour créer des automatisations.

Les interactions avec certains boutons et interrupteurs gagnent aussi en précision. L’application distingue désormais les appuis simples, multiples ou prolongés, à condition que les appareils soient compatibles. Cette granularité supplémentaire autorise des réactions différentes à partir d’un même objet, sans multiplier les accessoires.

Pour couronner le tout, les actions déclenchées par ces automatisations deviennent elles aussi plus complètes. Il est par exemple possible de régler un éclairage connecté sur une couleur ou une température précise, plutôt que de se limiter à un allumage ou une extinction. Comme souvent chez Google, ces nouveautés seront activées par vagues successives. Par conséquent, les délais peuvent plus ou moins varier d’un utilisateur à l’autre.