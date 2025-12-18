La mise à jour datée du 10 décembre de l’application Google Home introduit une nouvelle fonction attendue : le transfert des appareils Nest en une seule action. Concrètement, il est désormais possible de déplacer l’ensemble de ses équipements depuis l’ancienne application Nest vers la nouvelle interface sans devoir répéter l’opération appareil par appareil.

Selon le journal des modifications publié par Google quelques jours après le déploiement, cette option permet également de transférer plusieurs caméras simultanément, ainsi que d’autres matériels compatibles. Jusqu’à présent, chaque produit devait être migré séparément, ce qui était, disons-le, relativement peu pratique pour de nombreux utilisateurs.

La nouveauté concerne l’ensemble de la gamme Nest prise en charge par l’application, incluant les caméras, thermostats, serrures connectées et détecteurs de fumée. Le géant américain précise que tous les modèles commercialisés depuis 2015 sont dorénavant gérables depuis une seule et même application, sans distinction liée à leur ancienneté.