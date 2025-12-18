Mieux vaut tard que jamais : Google vient de déployer une mise à jour très attendue de son application Home. Les utilisateurs peuvent désormais basculer l'ensemble de leurs équipements Nest en un seul geste, sans plus avoir à répéter manuellement chaque transfert.
Après la publication d'une mise à jour de Google Home destinée à améliorer la stabilité de l'application, le géant de Mountain View a une nouvelle qui devrait réjouir les utilisateurs d'équipements Nest. Jusqu’à présent, le transfert de ces appareils depuis l’application dédiée vers Home s’avérait laborieux, en particulier dans les foyers dotés de plusieurs produits. Bonne nouvelle : une évolution assez discrète, déployée début décembre, change désormais la donne pour une partie des utilisateurs.
Google Home : la migration des appareils Nest grandement simplifiée
La mise à jour datée du 10 décembre de l’application Google Home introduit une nouvelle fonction attendue : le transfert des appareils Nest en une seule action. Concrètement, il est désormais possible de déplacer l’ensemble de ses équipements depuis l’ancienne application Nest vers la nouvelle interface sans devoir répéter l’opération appareil par appareil.
Selon le journal des modifications publié par Google quelques jours après le déploiement, cette option permet également de transférer plusieurs caméras simultanément, ainsi que d’autres matériels compatibles. Jusqu’à présent, chaque produit devait être migré séparément, ce qui était, disons-le, relativement peu pratique pour de nombreux utilisateurs.
La nouveauté concerne l’ensemble de la gamme Nest prise en charge par l’application, incluant les caméras, thermostats, serrures connectées et détecteurs de fumée. Le géant américain précise que tous les modèles commercialisés depuis 2015 sont dorénavant gérables depuis une seule et même application, sans distinction liée à leur ancienneté.
Une transition progressive vers une application unique
Depuis 2023, Google opère un rapprochement progressif entre les fonctionnalités de Nest et son application principale. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de piloter l’ensemble de leurs équipements domestiques depuis Google Home, et à terme d'abandonner l’application Nest. En réduisant les contraintes liées au transfert des appareils, Google lève donc un frein important pour les utilisateurs.
À ce stade, la nouvelle fonction de migration semble toutefois réservée aux utilisateurs inscrits au programme Public Preview de l’application. La firme de Mountain View n’a pas communiqué de date précise concernant une disponibilité élargie, se contentant simplement de mentionner cette limitation dans le descriptif officiel de la mise à jour.
- Un logiciel compatible avec de nombreux appareils connectés Google
- Des outils complets associés à des commandes simples
- Une interface intuitive adaptée à tous les publics