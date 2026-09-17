Google donne accès à son écosystème domotique à n’importe quel agent d’intelligence artificielle compatible avec le protocole MCP, dont ChatGPT et Claude. Une ouverture inédite, réservée pour l’instant aux abonnés Premium Advanced américains, et assortie d'un avertissement venu de Google lui-même.
Jusqu’ici, piloter ses lumières, ses caméras ou son thermostat Nest à la voix passait obligatoirement par Gemini, l’assistant maison de Google. Cette exclusivité touche à sa fin. Dans un billet publié ce mardi, Taylor Lehman, chef de produit chez Google Home & Nest, annonce l’ouverture d’un accès anticipé à Home MCP, un serveur qui permet désormais à n’importe quel agent compatible avec le protocole Model Context Protocol de prendre les commandes de la maison connectée.
ChatGPT, Claude et d’autres agents aux commandes de la maison, mais avec des garde-fous
Concrètement, les agents pris en charge incluent ChatGPT, Claude, Hermes, OpenClaw, ainsi qu’Antigravity, la propre solution agentique de Google. Une fois connectés, ces assistants peuvent contrôler l’ensemble des appareils de l’écosystème Google Home, qu’il s’agisse des produits Nest, des accessoires Matter ou de tout appareil certifié « Works with Google Home », consulter des résumés d’activité issus des caméras, ou encore construire des tableaux de bord personnalisés. Il devient même possible d’utiliser une enceinte Google Home comme simple haut-parleur pour la voix d’un agent tiers.
Dans la pratique, cette ouverture permet des scénarios jusqu'ici réservés à Gemini : demander à Claude un résumé de ce qui s'est passé devant la caméra du jardin pendant la journée, confier à ChatGPT la création d'un tableau de bord regroupant température, consommation énergétique et statut des différentes pièces, ou encore piloter l'éclairage et le thermostat directement depuis une conversation habituelle avec son agent IA préféré, sans avoir à changer d'application ni à reformuler sa demande pour Gemini.
Google précise avoir volontairement interdit certaines actions jugées trop sensibles via Home MCP, comme le déverrouillage d’une porte connectée. Un garde-fou bienvenu, mais Lehman va plus loin dans sa mise en garde : « selon l'agent utilisé, la connexion à Home MCP peut entraîner un comportement inattendu, voire indésirable ». Une franchise assez rare pour être soulignée, venant directement de l’entreprise à l’origine de la fonctionnalité, dans un secteur dans lequel les risques de sécurité et de vie privée liés aux appareils qui filment, écoutent et pilotent le domicile ne sont pas anodins. Autre garde-fou notable : la fonction de reconnaissance des « visages familiers » captés par les caméras Nest exige un consentement explicite distinct, accordé par le gestionnaire du foyer.
Un accès encore limité et loin d’être simple à activer
Pour l'instant, cette ouverture reste circonscrite aux abonnés américains de l'offre Google Home Premium Advanced, facturée 20 dollars par mois, avec un déploiement progressif annoncé sur une à deux semaines pour couvrir l'ensemble des foyers éligibles. Aucune date n'a été communiquée pour une extension à d'autres pays, dont la France.
La configuration, par ailleurs, n'a rien d'un simple interrupteur à activer dans un menu. Elle nécessite de créer un projet Google Cloud, de le paramétrer spécifiquement pour Home MCP, puis de transmettre la configuration obtenue à l'agent choisi avant d'accorder les autorisations demandées. Une démarche clairement pensée pour un public averti dans un premier temps, plutôt que pour l'utilisateur lambda.
Il n'empêche que le signal envoyé est fort : Google, qui a longtemps cherché à garder la main sur l'intelligence artificielle de sa maison connectée, accepte désormais de partager les clés avec ses concurrents directs, quitte à prévenir lui-même des dérapages possibles.