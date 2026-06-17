Annoncée à l’automne 2025, la Google Home Speaker est désormais disponible en précommande et arrivera en boutique le 25 juin dans 18 pays, dont la France. Affichée à 119 euros, elle marque l’arrivée de l’assistant Gemini for Home dans le salon.
Google avait levé le voile sur ce projet lors de la conférence Made by Google en août 2025, sans en révéler tous les détails. Clubic vous en avait déjà parlé à plusieurs reprises, notamment après des fuites suggérant une commercialisation imminente. L’attente est désormais terminée : la Google Home Speaker est officielle, et les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui. Elle représente une étape importante pour Google dans la course aux enceintes intelligentes, en étant le premier appareil de la marque à embarquer nativement Gemini for Home, le nouvel assistant vocal maison conçu pour remplacer Google Assistant dans l’écosystème domestique.
Un son 360 degrés et une architecture pensée pour Gemini
Sur le plan acoustique, la Google Home Speaker adopte une diffusion sonore omnidirectionnelle à 360 degrés, avec un haut-parleur de 58 mm, soit deux fois plus grand que celui du Nest Mini, et une puissance de basses annoncée comme 2,5 fois supérieure. L’enceinte est conçue pour restituer aussi bien de la musique que des podcasts ou des contenus vidéo au cœur de la maison.
Trois microphones à longue portée assurent la captation vocale, avec un interrupteur physique pour les désactiver. Un anneau lumineux à la base de l’appareil indique visuellement l’état de l’assistant : écoute, traitement ou réponse. La surface supérieure intègre trois zones tactiles capacitives : les côtés gauche et droit ajustent le volume, une pression au centre lance ou met en pause la lecture.
Côté technique, l'enceinte est animée par un processeur quadricœur cadencé à 2,0 GHz avec accélérateur neural dédié à l’IA, secondé par 1 Go de mémoire vive et 4 Go de stockage. La connectivité inclut le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et le protocole Thread 1.3, qui sert de routeur de bordure pour les appareils domotiques compatibles. L’alimentation se fait via USB-C avec un adaptateur 30 W fourni au bout d’un câble de 1,5 mètre.
Gemini Live inclus pendant six mois pour tester l’enceinte au maximum de ses capacités
La Google Home Speaker peut être jumelée avec une seconde unité pour un rendu stéréo, ou connectée au Google TV Streamer pour bénéficier d’un son surround spatial. Elle s’intègre également aux groupes d’enceintes formés avec les anciens modèles Nest Audio, Nest Mini et autres appareils Cast.
Chaque achat réalisé avant le 30 septembre 2026 inclut six mois d’abonnement Google Home Premium, qui donne notamment accès à Gemini Live pour des conversations vocales continues et naturelles avec l’assistant.
L’enceinte sera disponible en deux coloris en France : Porcelaine et Vert Sauge. Une collection un peu triste alors que les utilisateurs américains auront le droit à deux teintes vertes et rouges bien plus pêchues. Le prix est fixé à 119 euros, pour une mise en vente le 25 juin. Une alternative sérieuse à l’HomePod mini d’Apple et à l’Echo de quatrième génération d’Amazon, avec l’IA de Google en argument central.