Sur le plan acoustique, la Google Home Speaker adopte une diffusion sonore omnidirectionnelle à 360 degrés, avec un haut-parleur de 58 mm, soit deux fois plus grand que celui du Nest Mini, et une puissance de basses annoncée comme 2,5 fois supérieure. L’enceinte est conçue pour restituer aussi bien de la musique que des podcasts ou des contenus vidéo au cœur de la maison.

Trois microphones à longue portée assurent la captation vocale, avec un interrupteur physique pour les désactiver. Un anneau lumineux à la base de l’appareil indique visuellement l’état de l’assistant : écoute, traitement ou réponse. La surface supérieure intègre trois zones tactiles capacitives : les côtés gauche et droit ajustent le volume, une pression au centre lance ou met en pause la lecture.

Côté technique, l'enceinte est animée par un processeur quadricœur cadencé à 2,0 GHz avec accélérateur neural dédié à l’IA, secondé par 1 Go de mémoire vive et 4 Go de stockage. La connectivité inclut le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et le protocole Thread 1.3, qui sert de routeur de bordure pour les appareils domotiques compatibles. L’alimentation se fait via USB-C avec un adaptateur 30 W fourni au bout d’un câble de 1,5 mètre.