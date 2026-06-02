L’enceinte adopte un design en tissu à 360 degrés, interrompu uniquement par la base qui accueille un bouton de coupure du microphone et un anneau LED. Ce dernier s’anime de façon dynamique selon l’état de l’assistant : écoute, réflexion ou réponse en cours.

Gemini est, comme dans tous les produits Google, au cœur de l’expérience. L'assistant permet des conversations en langage naturel, le contrôle de la maison connectée et l’automatisation des scénarios domotiques. Certaines fonctionnalités avancées, comme le mode brainstorming, nécessitent un abonnement Gemini. L’enceinte peut être associée à une seconde unité pour un usage en stéréo, et reste compatible avec les Nest Audio existantes pour du son multiroom. Elle peut également être couplée au Google TV Streamer pour constituer un système home cinéma.

Tarifée à 99,99 dollars aux États-Unis, elle sera disponible en quatre coloris : Berry, Hazel, Jade et Porcelain, dans 19 pays dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Google n’a pas encore confirmé officiellement la date du 25 juin, mais les indices s’accumulent.