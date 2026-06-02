Annoncée en octobre 2025 pour le printemps 2026, la première enceinte Google sous Gemini n’avait toujours pas de date de sortie. Une fuite sur Best Buy Canada suggère que l’attente touche enfin à sa fin.
Google avait créé la surprise en octobre 2025 en dévoilant son Google Home Speaker, première enceinte connectée de la marque depuis six ans. La promesse d’une sortie au printemps 2026 avait alors alimenté les attentes. Le printemps est passé sans annonce, la Google I/O 2026 s’est tenue sans que le sujet soit abordé, et le silence de l’entreprise commençait à interroger. L’enceinte était-elle toujours prévue, ou mise discrètement sous le tapis ? C’est finalement une page produit de Best Buy Canada qui vient de lever le voile, avant d’être rapidement modifiée. Trop tard, puisque de nombreux utilisateurs ont eu le temps de faire des captures d’écran dans l’intervalle.
Une sortie prévue dans les tout prochains jours
Retenez la date : le Google Home Speaker pourrait sortir le 25 juin 2026. Ce type de suppression rapide après une fuite est généralement le signe d’une vraie date plutôt que d’un simple espace réservé. Le calendrier donne une cohérence supplémentaire à l’information : le 25 juin tombe quatre jours après la fin officielle du printemps le 21 juin, ce qui permettrait à Google de tenir, de justesse, sa promesse saisonnière.
Le retard aurait par ailleurs une explication logique. Google devait d’abord terminer le déploiement de Gemini dans Google Home sur ses appareils existants avant d’introduire du nouveau matériel. Ce déploiement, actif depuis octobre 2025, a connu une cadence de mises à jour soutenue depuis mars 2026, avec trois à quatre actualisations mensuelles. Lancer une nouvelle enceinte avant que l’écosystème logiciel ne soit stabilisé aurait compromis l’expérience utilisateur dès le premier jour.C’était d’ailleurs tout l’objet de Google durant sa présentation. Cette nouvelle enceinte connectée est la première pensée spécifiquement pour l’IA générative et Gemini. Impossible donc de la sortir tant que l'expérience logicielle ne soit pas la plus concluante possible. Amazon avait opté pour le même calendrier avec ses Echo Show 11 et Echo Dot Max, pensées pour Alexa+, et sorties après le déploiement de l’assistant, aux États-Unis tout du moins puisque l’assistant vocal nouvelle génération arrive seulement aujourd’hui dans la langue de Molière.
Ce que propose le Google Home Speaker
L’enceinte adopte un design en tissu à 360 degrés, interrompu uniquement par la base qui accueille un bouton de coupure du microphone et un anneau LED. Ce dernier s’anime de façon dynamique selon l’état de l’assistant : écoute, réflexion ou réponse en cours.
Gemini est, comme dans tous les produits Google, au cœur de l’expérience. L'assistant permet des conversations en langage naturel, le contrôle de la maison connectée et l’automatisation des scénarios domotiques. Certaines fonctionnalités avancées, comme le mode brainstorming, nécessitent un abonnement Gemini. L’enceinte peut être associée à une seconde unité pour un usage en stéréo, et reste compatible avec les Nest Audio existantes pour du son multiroom. Elle peut également être couplée au Google TV Streamer pour constituer un système home cinéma.
Tarifée à 99,99 dollars aux États-Unis, elle sera disponible en quatre coloris : Berry, Hazel, Jade et Porcelain, dans 19 pays dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Google n’a pas encore confirmé officiellement la date du 25 juin, mais les indices s’accumulent.